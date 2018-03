Ján Kuciak byl zavražděn se svojí snoubenkou na konci února v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Kuciak pracoval pro server Aktuality.sk na textu o působení kalábrijské mafie ´Ndrangheta na východním Slovensku, kde čtyři rodiny z Kalábrie kontrolují tisíce hektarů zemědělské půdy.

V letech 2015 a 2016 měly získat přes osm milionů eur ze slovenské Zemědělské dotační agentury. Kontrolují také bioplynové elektrárny. Kuciak psal rovněž o propojení mafie na vládní stranu Směr expremiéra Roberta Fica, jenž podal v polovině března demisi.

Fico jako model Kaczyński:

Text vznikal ve spolupráci s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku, které založila Pavla Holcová, jež v minulosti psala o podezřelých ruských investicích v Černé Hoře, organizovaném zločinu v Srbsku a korupci rodiny ázerbájdžánského prezidenta.

Po vraždě slovenského kolegy dostala policejní ochranu. Centrum spolupracuje s nevládní organizací Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), jež upozorňuje na to, že problémem pro novináře píšící o korupci a organizovaném zločinu je únik informací ze státní správy. K němu může dojít, když novinář položí dotaz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (v ČR to je zákon sto šest, na Slovensku dvě stě jedenáct). Novináři často uvádějí osobní data včetně adresy.

Holcová pro Euro.cz potvrdila, že policejní ochranu stále má. Pokud jde o únik informací od lidí pracujících pro státní správu, oceňuje zdejší mechanismy. „Česko je v tomhle ohledu napřed. Nejvyšší správní soud dokonce nařídil notifikovat dotazovaný subjekt. Osobně ale zatím moc negativních zkušeností nemám. Jen když jsem nedávno dostala notifikaci, že mě někdo prověřoval, a ptala se proč, dostala jsem oficiální odpověď, že omylem,“ vysvětlila novinářka.

Učila jsem Jána šifrovat

OCCRP se odvolává na vyjádření editora Aktuality.sk Marka Vagoviče, podle kterého informace o identitě Jána Kuciaka včetně adresy bydliště musely uniknout od policie, státních žalobců, soudů nebo jiných úředníků, na které směřoval své dotazy.

Samotný Kuciak měl svá data šifrována. To potvrdila i Holcová: „Jána jsem učila šifrovat a používat PGP klíče já … přišlo mi to důležité vzhledem k tomu, že každý pracujeme v jiné zemi a vzhledem k tématům, na kterých jsme pracovali.“

Blog Miroslava Zámečníka o vraždě Jána Kuciaka:

Podle Holcové v České republice nehrozí investigativním novinářům vražda. Přesto je jejich práce často komplikována úřady, negativními výroky politiků.

„Česko je v tomhle o něco rafinovanější než Slovensko, tady se média a novináři spíš diskreditují, kontrolují a prověřují. Což je do značné míry taky paralyzující,“ uvedla k tomu, zda v ČR hrozí, že bude zavražděn novinář pracující na citlivých kauzách.

Česko je populárním místem pro praní špinavých peněz

Kauza italské mafie a její prorůstání do vysoké politiky na Slovensku se neomezuje pouze na našeho východního souseda. „Na světě je jen málo míst, kde ´Ndrangheta nepůsobí. Česko je docela populární, a to nejenom pro italský organizovaný zločin. Peníze tu perou i ve velkém investují nejen další globální mafie, ale třeba i diktátoři. Dotace jsou jen jedno z dalších odvětví, na které se italská mafie zaměřuje,“ řekla Holcová pro Euro.cz.

Podle ní už vražda Kuciaka a jeho snoubenky ovlivnila i českou politickou scénu, energie protestů proti aroganci politiků se přelévá i do Česka. Novináři by podle ní měli odvádět co nejkvalitnější práci. Na změně by se měla podílet i občanská společnost.

„Ta by si měla uvědomit, že práce novináře je pro ni důležitá, a že kvalitní informace potřebuje pro to, aby se mohla správně rozhodnout. Politici by měli minimálně změnit rétoriku - nepaušalizovat, že všichni novináři píší účelově, že jsou protistátní prostitutky a že by se měli eliminovat,“ zdůraznila.

Dárek pro zabijáky: Jméno a adresa

OCCRP varovala, že v zemích EU neexistuje jednotná politika k ochraně lidí, kteří pokládají často nepříjemné dotazy úředníkům státní správy. V Itálii bylo vyhrožováno novinářům, kteří psali o pašování nebezpečného odpadu. Sami pašeráci jim volali a zastrašovali je. Od italských úřadů měli telefonní čísla, adresy, data narození, čísla osobních dokladů.

Ředitelka organizace Acess Info Europe Helen Darbishirová tvrdí, že identifikace žadatele o informace odporuje základním lidským právům a ohrožuje životy novinářů. Šéfredaktor projektu OCCRP Drew Sullivan prohlásil, že předání jména a adresy novináře členům mafie je nejlepším dárkem pro profesionálního zabijáka.

Dále čtěte: