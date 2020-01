Podbělem k rakovině, kostivalem ke smrti? Američané varují před doplňky stravy

Nezávislí američtí lékaři, kteří dlouhodobě analyzovali složení nejrůznějších doplňků stravy, vytvořili seznam patnácti složek, které se v těchto preparátech vyskytují a mohou být pro zdraví či dokonce život nebezpečné. Seznam těchto látek i s jejich potenciálními škodlivými účinky zveřejnila americká spotřebitelská organizace Consumer Reports.

Mezi rizikovými složkami se vyskytují i nevinně vypadající byliny. Například oměj, který je do doplňků stravy přidáván kvůli schopnosti napomáhat léčbě zánětu, bolesti kloubů či artritidy, může podle Američanů vyvolávat dýchací i srdeční problémy, případně přispět i k úmrtí. Podběl, který je do preparátů přidáván kvůli léčivým účinkům na kašel či bolesti v krku, podle lékařů ohrožuje činnost jater či zvyšuje riziko rakoviny.

Podobně nebezpečný je podle nich i kostival, který má rovněž léčit kašel nebo třeba žaludeční potíže, zároveň ale prý poškozuje játra, podílí se na vzniku rakoviny a jeho konzumace může vést až ke smrti.

Sami američtí lékaři uvádějí, že míra zdravotního rizika u konzumace jednotlivých látek záleží na tom, v jakém stavu je sám pacient, jak často přípravky s těmito složkami konzumuje, nebo jaké další léky užívá. Doplňky stravy se podle nich moc „nesnesou“ například s léky proti vysokému cholesterolu nebo srážlivosti krve (například warfarin).

Ledový čaj - ilustrační foto

Farmaceut a výživový expert Richard Pfleger s americkými experty nesouhlasí. „Řešit vedlejší účinky doplňků stravy a strašit rakovinou je úplně zbytečné. Můžu vám vyjmenovat léky, po kterých rakovinu dostanete také, a je to přitom moderní ekologická léčba. Věřte, že brzy budou lidé za doplňky stravy vděční, protože se nedostanou k lékům,“ uvedl s tím, že legislativa EU je tak komplikovaná, že se některé léky v horizontu pěti až sedmi let prostě nebudou vyrábět nebo dovážet.

Přední česká expertka na výživu Margit Slimáková obavy z ohrožení zdraví či dokonce života doplňkovými preparáty mírní.

„Podle mě jde spíš o strašení než reálné ohrožení. Vůbec nezpochybňuji, že uvedené rostliny - extrakty z nich - mohou mít i závažná zdravotní rizika, ale zásadní zde je množství, které by k nim vedlo,“ uvedla Slimáková s tím, že všechny rostliny používané jako léčiva mají svá rizika a jejich účinky vždy záleží právě na dávce, případně dalších okolnostech, třeba již existujících zdravotních potížích.

„Takže ano, poškozovat mohou, ale faktem je, že v našich zemích není známo, že by běžně k závažnému poškozování bylinkami docházelo - mnohonásobně běžnější je poškození konvenčními léky,“ dodala Slimáková, podle které je důležité upozorňovat zejména právě na reálná rizika spojená s konzumací klasických léků.

Dlouhodobé užívání škodí

Právě u bylinkových preparátů platí, že by se měly střídat a po nějaké době na určitý čas úplně vysadit. Pokud by je někdo užíval bez přestávky dlouhodobě, mohl by vzniknout efekt z chronického příjmu. „Málokterá látka je jen čistě pozitivní nebo negativní, vždy záleží na akutní dávce a pak chronicitě, tedy při dlouhodobém užívání. Tady i nízká dávka, která při jednorázovém užití nevadí, už může obtíže způsobit,“ vysvětlila nutriční terapeutka Hana Střítecká.

Stejně jako u průmyslově vyráběných kosmetických přípravků tak i u doplňků stravy platí, že by spotřebitelé před jejich koupí měli pečlivě prostudovat obal. Z hlediska nežádoucích účinků je totiž důležité, kolik látky v konkrétním doplňku stravy je – zda je preparát čistě z dané byliny, nebo zda je tam jen v řádech promile či například formou výluhu.

Pozor na kontraindikace

Kromě studia obalu odborníci doporučují také zvážit nezbytnost daného přípravku a hlavně případné kontraindikace s klasickými léky, které pacient užívá. O vhodnosti přípravku by se tak lidé měli poradit s lékařem či lékárníkem a vyhnout se například nakupování doplňkových preparátů na internetu.

