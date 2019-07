O třetinu více lesů. Klima by mohlo zachránit vysazování stromů, tvrdí studie

Autor: Joseph via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Ilustrační foto Autor: Joseph via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Nejúčinnějším opatřením k záchraně klimatu je zalesňování. Tvrdí to studie technické vysoké školy (ETH) v Curychu. Dosažení cíle Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) udržet růst oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia proti době před průmyslovou revolucí je díky němu dosažitelné, uvádějí švýcarští experti. Na Zemi podle nich může být o třetinu více lesů, aniž by to omezovalo města nebo zemědělskou půdu.