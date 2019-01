Česko snižuje emise pomalu. Tempo by mělo být sedmkrát vyšší, burcují ekologové

Česká republika by měla sedmkrát rychleji snižovat znečištění ovzduší než dosud. Uvedly to organizace Hnutí Duha, Frank Bold, Greenpeace, Zelený kruh a Centrum pro životní prostředí a zdraví. Podle Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky 2019 vydané ministerstvem životního prostředí se od roku 2005 do 2016 snížil podíl většiny znečištujících látek. Podle ekologů je ale tempo příliš pomalé.