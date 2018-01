Čapí hnízdo bylo vyňato z evropského financování

„Rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace,“ sdělil mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Posouzení, zda byly porušeny podmínky dotace, je podle něj plně v kompetenci poskytovatele, který v případě jeho prokázání buď zahájí správní řízení, nebo se připojí jako poškozený s nárokem na náhradu škody v rámci trestního řízení.

Hejtmanka uvedla, že vzhledem k rozhodnutí ministerstva je dnešní obměnění Výboru regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy, o němž jedná krajské zastupitelstvo, jen organizační záležitostí. Koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty navrhla nové složení výboru, který dohlíží na dotace v končícím regionálním operačním programu a v němž měla opozice dosud většinu. Podle opozičních stran jde o reakci na nedávné rozhodnutí výboru nevyjmout Čapí hnízdo z financování EU. Koalice tvrdí, že tento orgán by měl být obměněn kvůli nedávné změně ve vedení kraje.

Opozice to kritizuje. Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob uvedl, že cílem je potrestat ty, kteří mají na řešení dotační kauzy premiéra Andreje Babiše jiný názor. Zástupci koalice namítli, že poměr sil koalice a opozice bude nadále dvanáct ku třem. „Byla tam vždy koalice a tři kontrolní hlasy z opozice,“ namítl předseda klubu KSČM Zdeněk Štefek.

V polovině ledna výbor přes doporučení ministerstva financí neschválil vynětí Čapího hnízda. Podle opozice by se tím dotační kauza přenesla na národní úroveň a nemusela by být důsledně vyřešena. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření již vyčerpaného operačního programu. Obměněný výbor by mohl Čapí hnízdo vyřadit. Podle hejtmanky to již učinilo ministerstvo financí.

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí, vedle Babiše a některých členů jeho rodiny i Jaroslav Faltýnek.

Ministerstvo financí dnes potvrdilo dřívější informací, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. Navíc byly v případě Operačního programu Doprava vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise na konci loňského roku. V případě ROP Severovýchod tak šlo o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.

„Jak ministerstvo financí již dříve předeslalo, vynětí z evropského financování umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy,“ uvedl úřad.

