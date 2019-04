Londýn zavedl nový ekologický poplatek za vjezd do centra, má snížit emise až o 45 procent

Za vjezd do centra Londýna se již od roku 2003 platí poplatek, který měl řidiče osobních automobilů přimět k tomu, aby se přesunuli do městské hromadné dopravy. Vybírá se od pondělí do pátku. Nový poplatek za vjezd do centra, který se bude vybírat i o víkendu, se dotkne majitelů starších vozů, kteří tak budou k dosavadnímu poplatku muset přidat dalších 12,5 libry (373 korun) za den. Majitelé starších vozů v pracovní den tak zaplatí za vjezd do centra nově celkem 24 liber (716 korun), informovala zpravodajská stanice BBC.

Nový poplatek se dotkne motorek, které nesplňují emisní normu Euro 3, benzinových aut, které nesplňují normu EURO 4 a dieselových vozů, které nesplňují normu Euro 6. Autobusy a nákladní vozy budou muset splňovat normu EURO 6 či vyšší a budou platit 100 liber (téměř tři tisíce korun) za den. Podle průzkumu londýnské radnice splňuje předepsané ekologické normy 60 procent vozů, které v březnu jezdily v nově zpoplatněné oblasti.

Výjimku budou mít z placení nového poplatku až do roku 2021 lidé trvale žijící v ULEZ.

Městská akciová společnost Transport of London (TfL), která má na starosti dopravu v hlavním městě, doufá, že se v centru díky zavedení ULEZ výrazně sníží počet aut, která silně zatěžují životní prostředí. Týkat by se nový poplatek mohl podle TfL až 40 tisíc aut denně.

Jak snížit emise: Němci zvažují zdražení benzínu i tvrdé kvóty na elektroauta

Londýnský starosta Sadiq Khan dnes zavedené opatření označil za důležitý pokrok v boji proti znečištěnému ovzduší ve městě. „Náš jedovatý vzduch je neviditelným zabijákem zodpovědným za jeden z největších zdravotních stavů nouze naší generace. Zkrátka odmítám být dalším politikem, který to ignoruje,“ napsal Khan na twitteru.

Svaz malých podniků (FSB) ale vyjádřil obavu o budoucnost řady menších firem, které zatíží dodatečné náklady. Nespokojenost s novým opatřením vyjádřila na sociálních sítích také řada majitelů aut s dieselovým motorem, jejichž nákup podle nich vláda ještě před časem doporučovala. Teď jsou ale tyto vozy novým poplatkem nejvíce zasažené.

Zatímco nyní zpoplatněná zóna zahrnuje samotné centrum Londýna, od října 2021 se bude ekologický poplatek vybírat v rozsáhlé oblasti ohraničené vnitřním městským okruhem. Podobné zóny nízkých emisí se chystá v Británii zavést i Birmingham, Leeds či Manchester. V prvních dvou zmíněných městech by se mohlo za vjezd do vyznačené oblasti začít platit už od příštího roku.

