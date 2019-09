Let Smartwings s jedním motorem: posádka pochybila, uvedly aerolinky

Boeing společnosti Smartwings, ilustrační foto Autor: Smartwings

Let společnosti Smartwings s porouchaným motorem byl podle interního šetření dopravce pochybením posádky. Vyplývá to z podkladů, které firma minulý týden předala leteckému úřadu. Řekl to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký. Smartwings krátce po události jakékoliv pochybení odmítal. Letecký úřad zatím k žádnému výsledku ve svém šetření nedospěl, v minulých týdnech označil postup posádky za nestandardní.