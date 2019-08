Let Smartwings s jedním motorem: piloti na cestě zatajili poruchu, oznámili ji až nad Českem

K incidentu došlo minulý týden na trase mezi ostrovem Samos a Prahou. Krátce po startu došlo k závadě jednoho motoru. V takovém případě je běžné provedení nouzového přistání na nejbližším letišti. Piloti však s letadlem klesli z letové hladiny 36 tisíc stop na 24 tisíc stop a v cestě pokračovali až do Prahy.

Podle nejnovějších informací navíc piloti závadu po cestě neoznámili, neinformovali vedoucí letového provozu v Řecku, Kosovu, Srbsku, Maďarsku ani Rakousku. Poruchu levého motoru ohlásili až nad českým územím.

„Ani slovem nezmínili, že mají poruchu motoru. Informovali nás pouze o technických problémech,“ řekl webu The Aviation Herald pracovník řízení letového provozu v Budapešti. „Vyšlo najevo, že porucha byla nahlášena nad Prahou. Poté nám volala Vídeň, ale my o ničem nevěděli. Srbové to také netušili a ptal jsem se i kolegů v Kosovu,“ dodal.

K incidentu se vyjádřilo Řízení letového provozu. „V případě tak závažného technického problému, jako je ztráta funkčnosti jedné ze dvou pohonných jednotek, zcela určitě není standardní, aby o této situaci velitel letounu odpovědné středisko řízení neinformoval,“ uvedl jeho mluvčí Richard Klíma pro Českou televizi. Agentura EU pro bezpečnost v letectví připouští, že neexistuje žádný absolutní požadavek, aby se letadlo při této okolnosti muselo odklonit na nejbližší vhodné letiště.

Jeden ze 170 cestujících, kteří byli na palubě, se podle webu Blesk.cz rozhodl společnost Smartwings zažalovat. „Všiml jsem si, že byl motor tichý. To mi bylo divné, a tak jsem se na něj chvíli díval a všiml jsem si, že se turbína točí pomalu, jen pomocí náporu větru,“ uvedl pro Blesk.cz cestující Karel. „Let probíhal v klidu. Akorát při startu jsme se jako kdyby propadli, jako když cítíte volný pád. Letadlo se propadlo na levé straně. To bylo velice nepříjemné,“ dodal.

