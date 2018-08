Kontrola dokončena. Ministerstvo financí podezírá GIBS z porušení rozpočtové kázně

„Byla identifikována kontrolní zjištění zejména v oblastech rozpočtu, hospodaření s majetkem, realizace veřejných zakázek a v oblasti přiměřenosti a funkčnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému,“ komentoval závěry kontroly mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Podle jeho slov jsou jednotlivá zjištění různě závažná. Jednalo se nejen o formální, ale i procesní nedostatky a podle Žurovce ve čtyřech případech padlo i podezření na porušení rozpočtové kázně. Informaci přinesl web iRozhlas.cz.

„V tuto chvíli můžeme pouze sdělit, že ve vztahu k některým závěrům kontroly probíhají trestní řízení,“ uvedl mluvčí inspekce Martin Strouhal. Bližší informace ale sdělit nechtěl. S ohledem na běžící trestní řízení nechtěla výsledky kontroly komentovat ani ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Premiér Andrej Babiš, který kontrolu inicioval, serveru napsal, že se jedná o porušení rozpočtové kázně v hodnotě 15 milionů korun. „Nejen z těchto důvodů se potvrzuje, že dlouhodobá kritika GIBS a pana Murína byla oprávněná,“ uvedl Babiš.

Lov posledních partyzánů. Babišově čistce stále odolává Beneš

Bývalý šéf inspekce Michal Murín rezignoval na vedení komise počátkem května právě po dlouhodobých sporech s premiérem. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Podle čtyřicetistránkového protokolu o kontrole, který iRozhlas.cz získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím, mělo k údajnému porušení rozpočtové kázně dojít například tím, když inspekce převedla závěrem roku 2016 a 2017 prostředky z „výdajového účtu státního rozpočtu na účet cizích prostředků“, což je podle resortu v rozporu se zákonem.

V další části pak ministerstvo generální inspekci například vytýká, že ubytovací zařízení, která má k dispozici, poskytuje na základě nařízení ředitele bezúplatně. Takové rozhodnutí šéfa GIBS je ale podle kontrolorů „mimo právní rámec“. Podle mluvčího inspekce je poskytnutí ubytování v kritizovaných případech opřeno o paragrafy.

Dále čtěte: