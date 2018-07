Do čela GIBS navrhne Babiš státního zástupce Radima Dragouna

Nového ředitele vybírala nezávislá odborná komise. „Předseda vlády předmětné doporučení plně akceptuje,“ uvedla mluvčí vlády Petra Doležalová. Podle zákona ředitele GIBS premiér jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání v příslušném sněmovním výboru. Doležalová potvrdila, že Babiš návrh projedná v bezpečnostním výboru Sněmovny a v komisi pro kontrolu GIBS. V minulosti kabinet jmenoval ředitele bez výběrového řízení.

Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Státní zástupci mluvili o pochybeních dlouhodobějšího charakteru, která se opakují, a o systémových problémech. Murín nakonec odešel z funkce sám. Předtím kvůli vyčerpání z dlouhodobého stresu skončil v nemocnici. Svůj odchod zdůvodnil tím, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

Lov posledních partyzánů. Babišově čistce stále odolává Beneš

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. Po jeho odchodu inspekci dočasně vede Lenka Haderková.

Babiš musel na počátku června vyhlásit druhé kolo výběrového řízení, do prvního se totiž přihlásila pouze Haderková. Výběrová komise tehdy konstatovala, že podání jedné přihlášky v úvodním kole výběrového řízení nenaplnilo požadavky výběrového řízení.

GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

Dále čtěte: