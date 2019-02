Kauza Vidkun: policisté navrhli obžalovat čtyři lidi, včetně exhejtmana Rozbořila

Policisté vyšetřování v případu ukončili v polovině listopadu, od té doby se obvinění seznamovali se spisem. „Návrh je podaný na čtyři osoby, počet se tak nezměnil. Dozorový státní zástupce se nyní seznámí se spisem, který je velmi rozsáhlý, a bude posuzovat, zda je návrh na podání obžaloby důvodný. Pokud se s tím ztotožní, připraví obžalobu. Celý proces s ohledem na obsáhlost spisu může trvat několik měsíců,“ uvedl žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda.

Petrůj a Kadlec jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby. Tehdejší náměstek Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku. Kadlec byl kvůli Vidkunu propuštěn, výpověď neúspěšně napadal u soudů. Petrůj byl postaven mimo službu. Bývalý hejtman Rozbořil je v případu obviněn z podplácení. Čtvrtým obviněným je vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Kromě Kyselého, který dále podniká v realitách, obvinění změnili své profese.

Podle jejich obhájců obvinění trvají na své nevině, podle nich nejsou důkazy přesvědčivé. „Podle klienta řízení zahájeno být nemělo, důkazy jsou hodně nepřesvědčivé a ani po třech letech se to nikam neposunulo. Naopak vnímá, že ta obvinění se vůči němu zeslabila,“ řekl obhájce Petrůje Tomáš Vymazal.

Také bývalý hejtman Rozbořil vinu po celou dobu popírá, podle jeho obhájce Petra Konečného se nové důkazy během vyšetřování neobjevily. „Podali jsme do závěrečného vyhodnocení návrh na zastavení jeho stíhání. Čekáme nyní, zda se to někam opravdu posune. Ve vyšetřování se podle nás neobjevily nové důkazy, které by verzi proti němu potvrdily. V podstatě je to o tom, jak si vyložíte žvanění v hospodě,“ řekl Konečný.

Případ odkrývá údajně korupční vztahy mezi policií, podnikateli a správou. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání tehdejší policejní náměstek Kadlec vlivnému podnikateli Kyselému údajně pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny.

Kauza Vidkun se otevřela 13. října 2015 policejní razií na několika místech v Olomouci, kdy policie dělala domovní prohlídky a zadržela či předvedla několik lidí včetně bývalého ministra vnitra Ivana Langra. V jeho bytě v Olomouci strávili více než 13 hodin, ale nakonec ho propustili, v případu obviněn není. Rozbořil byl stíhán na svobodě, Kyselý, Kadlec a Petrůj strávili tři měsíce ve vazbě.

Kauza Vidkun:

- Kauza začala 13. října 2015, kdy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Při akci s krycím názvem Vidkun bylo zadrženo několik lidí, mezi nimi náměstek olomouckého krajského policejního ředitelství Karel Kadlec, šéf tamního odboru hospodářské kriminality Radek Petrůj, vlivný místní podnikatel Ivan Kyselý a olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Mezi zadrženými byl i někdejší ministr vnitra Ivan Langer, nyní advokát a obchodní partner Kyselého, jehož dům policie také prohledala. Obviněn ale v případu nebyl. - S výslechy v případu Vidkun začali naplno žalobci na začátku listopadu 2015. Byli k nim pozváni mimo jiné policisté i současní či bývalí místní politici. Šlo o lidi, jejichž jména zazněla v odposleších zachycených mezi obviněnými. Například olomoucký hejtman z let 2012 až 2016 Rozbořil. Podle policistů se snažil ovlivnit vyšetřování týkající se výstavby jezdeckého areálu. Rozbořil v souvislosti s vyšetřováním odmítl přes nátlak stranických špiček rezignovat, přišel však o místo na kandidátní listině pro krajské volby na podzim 2016. - Případ odkrývá údajně korupční vztahy mezi podnikateli, policisty a veřejnými činiteli. Podle usnesení o zahájení stíhání Kadlec podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce nebo kauzu Tesco SW, jež měly zůstat utajeny. Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se tím, že šlo o operativní činnost, kdy naopak získával informace. Jeho tvrzení odmítl krajský soud, když rozhodoval o Kadlecově žalobě proti propuštění z policie. - Nyní by na základě návrhu policie měli být Kadlec a exšéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj (kvůli kauze postavený mimo službu) obžalování ze zneužití pravomoci úřední osoby. Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku. Bývalý hejtman Rozbořil pak z podplácení. Čtvrtým mužem, který by měl být podle policie obžalován, je vlivný podnikatel Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. - Kvůli takzvané olomoucké kauze se stala terčem tvrdé kritiky Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), v reakci na ni rezignoval ke konci listopadu 2015 její šéf Ivan Bílek. Případ související s lidmi z nynější kauzy Vidkun totiž vyšetřovala GIBS už v roce 2012 na základě anonymu. Vazby mezi politiky a policisty se měly podle tehdejších informací ČTK promítnout i do ovlivňování vyšetřování hospodářských kauz, které souvisely s podnikáním Kyselého na olomouckém realitním trhu. GIBS nakonec případ odložila. - Případu Vidkun se přitom týkají i další případy, například v polovině letošního ledna Obvodní soud pro Prahu 5 zprostil obžaloby bývalého kriminalistu Luďka Vokála, který byl viněn ze zneužití pravomoci v souvislosti s vyzrazením razie v kauze. Obžaloba tvrdila, že Vokál ji prozradil podnikateli Albinu Arifovičovi, se kterým udržoval přátelské kontakty. „V žádném případě se neprokázalo, že by obžalovaný sděloval detaily plánované akce policie tak, jak uvádí obžaloba,“ uvedla soudkyně. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se proti němu na místě odvolal.

