Kartou platí v cizině dvě třetiny Čechů, zbytek se bojí problémů

V loňském roce podle dat Českého statistického úřadu vyrazilo na zahraniční dovolenou více než pět milionů obyvatel Česka. Nejoblíbenější destinací se stalo Chorvatsko, kam zamířilo více než 800 tisíc Čechů. Následovalo Slovensko a třetici uzavřela Itálie. Letos zatím podle cestovních kanceláří a předprodejních zájezdů na léto vede Turecko, zájem je také o Tunisko a Egypt. Nejčastěji se tak české koruny mění na kuny, eura, turecké liry, egyptské libry nebo tuniský dinár.

Ať už se však Češi na dovolenou vydají kamkoliv, při výměně peněz spoléhají především na tuzemské směnárny (48 procent) a banky (25 procent) než na ty zahraniční, do kterých zavítají spíše z nutnosti (čtyři procenta). „České koruny je vždy jistější měnit u nás. Banky a směnárny v zahraničí totiž nemusí českou měnu vůbec přijímat. Podobně i české banky a směnárny nenabízejí zdaleka všechny zahraniční měny,“ uvedl expert na kyberbezpečnost a platební styk ČBA Tomáš Hládek. Po návratu z dovolené pak cizí měnu nepromění 70 procent Čechů, peníze si totiž schovávají na další cestu.

V případě cesty do exotické a méně navštěvované země, jejíž měnu nenabízí ani české směnárny, je vhodné a někdy i nutné vybavit se dolary, případně eury. Peníze je třeba vybírat jen z bankomatů, u nichž je zřejmé, že jsou provozovány bankami. Ostatní provozovatelé bankomatů si za svoje služby mohou účtovat další poplatky, takže výběr může být dražší.

Před samotnou směnou peněz je samozřejmě vhodné zjistit si měnové podmínky země, do kterých se cestuje a také to, jak vypadají její bankovky a mince, aby směnárníci klienta nemohli napálit. Mimo to se vyplatí sledovat, jestli se kurz rychle mění, nebo zda je spíše konstantní.

Více než polovina dotázaných (56 procent) si před výměnou hlídá kurz a peníze smění až v moment, kdy ho považují za nejvýhodnější. Přestože se může zdát, že na jeho vývoj má vliv dovolenková sezona či Vánoce, není tomu tak. Kurz ovlivňuje především chování velkých investorů na mezinárodním měnovém trhu, upozornil Hládek.

Ze dvou třetiny Čechů, kteří využívají během svého pobytu v zahraničí platební kartu, na 74 procent platí tou, jíž běžně platí i doma. To se jim však nemusí vyplatit.

„Odjíždět do ciziny s kartou spojenou s běžným účtem, na kterém máte uložené všechny své úspory, případně vyšší obnos, byste raději neměli. Pokud nemáte jinou možnost, nastavte si alespoň limity pro výběry z bankomatu i platby kartou a zkontrolujte, zda má banka vaše telefonní číslo pro případ, kdy by zaznamenala nestandardní aktivity na vašem účtu. Stejně tak si uložte číslo vaší banky pro případ ztráty, odcizení či zneužití karty. V opačném případě je z hlediska bezpečnosti vhodnější pořídit si jinou kartu, kterou budete mít vyhrazenou třeba právě na cestování,“ doporučil Hládek. Speciální kartu na cestování má devět procent Čechů.

