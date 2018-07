Exministr Urban: Vláda o privatizaci OKD rozhodovala jako celek

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) uvedl, že pokud by věděl, že těžební společnost OKD skončí ve vlastnictví finanční skupiny Zdeňka Bakaly, nikdy by ve vládě pro privatizaci menšinového státního podílu nehlasoval. Urban to řekl po dnešním slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Exministr dodal, že vláda o privatizaci OKD rozhodovala jako celek.