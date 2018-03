Bakalova šachta ožívá. Polský důl Dębieńsko restartují Australané

Vstup do uhelného průmyslu v roce 2005 udělal ze Zdeňka Bakaly mimořádně bohatého člověka. Investorům toho tehdy namluvil tolik, že po uvedení na burzu v Londýně v roce 2008 přesáhla hodnota NWR deset miliard dolarů. Velkou roli v příběhu sehrál i polský těžební projekt Dębieńsko, který měl disponovat obrovskými zásobami uhlí a skupině NWR přinášet velké zisky.

Velké zisky sice Bakala se společníkem Peterem Kadasem získali, ale nepocházely z Dębieńska. Z NWR si vytáhli přes 60 miliard korun, a když v roce 2012 začaly padat ceny uhlí, těžební firma se dostala do problémů. Projekt těžby v polském Slezsku zanedlouho poté úplně opustili a před dvěma lety ho prodali australské firmě Prairie Mining za dva miliony eur.

Tady však začíná nový příběh, který má o něco jasnější kontury. Australané mají koncesi ještě na čtyři desítky let, dokončují geologické studie a pak chtějí začít obnovovat těžbu. Spoléhají, že uhlí uplatní na evropském ocelářském trhu, kam se 85 procent koksovatelného uhlí dováží a ceny rostou. Vytěžit plánují 2,6 milionu tun ročně, v Evropě se za rok spotřebuje 75 milionů tun.

Výhodou pro ně mají být nižší náklady na dopravu, která z největší exportérské země Austrálie trvá do Evropy skoro dva měsíce a stojí 38 dolarů za tunu. V únorové prezentaci pro investory šéf společnosti Prairie Mining Ben Stoikovich tvrdí, že uhlí budou dodávat za jeden den a dopravní náklady nepřesáhnout pět dolarů; celkem je vyjde produkce jedné tuny na 47 dolarů.

A teď přichází pointa. Stoikovich věří, že uhlí bude moci prodávat za 230 dolarů za tunu, takže profit by ročně dělal zhruba 630 milionů dolarů, přičemž by se těžilo 26 let. V tomto světle jsou náklady na spuštění těžby ve výši 504 milionů dolarů zanedbatelné. V Dębieńsku je navíc stále funkční železnice či těžební šachta, kterou se dá sfárat pod povrch. Polský stát důl zavřel v roce 2000 a Bakala ho koupil v roce 2006.

Na tento příběh se nyní Australané pokoušejí nalákat investory, kteří by projekt pomohli zafinancovat nebo jej rovnou celý koupili.

A zatím se to daří. Projekt už budí pozornost velkých českých byznysmenů. „Každého teď zajímá Dębieńsko,“ řekl jeden z nich týdeníku Euro. Podle něj však má projekt i řadu rizik. Náklady na těžbu nebudou tak nízké, jak si Australané malují, ale dosáhnou až na 80 dolarů za tunu. Už NWR před opuštěním dolu uváděla, že projekt brzdí potíže s odčerpáváním a odsolováním spodních vod. Takže záleží na kvalitě uhlí. „Určitě tam není prémiové koksovatelné uhlí, jak oni uvádějí, ale středně kvalitní,“ dodává český byznysmen s tím, že výkupní cena 230 dolarů za tunu je teď naprosto nereálná. Srovnatelné uhlí z okolních slezských dolů se prodává za 190 dolarů za tunu.

