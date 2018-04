Vyšší, než se čekalo. Náklady na útlum dolů OKD se odhadují na 6,6 miliardy

Náklady na postupný útlum černouhelných dolů společnosti OKD na Karvinsku by podle znaleckého posudku ústavu A-Consult plus mohly dosáhnout 6,6 miliardy korun. Napsal to deník Dnes. Dosud se u odhadů na útlum dolů uváděla částka okolo pěti miliard korun.