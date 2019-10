Další oběť turismu. Hanoj zavírá kavárny podél ikonické železnice

Pakliže se řadíte mezi ty, kdo touží pořídit si instagramovou selfie, jak sedí na kolejích ve slavné „vlakové ulici“ a popíjí kávu, zatímco se k nim pomalu přibližuje lokomotiva, která jen těsně míjí okolní domy, a nestihli jste tak dosud učinit, budete mít už nespíš navždy smůlu. Věhlasná čtvrť totiž přijde o část svého půvabu, jelikož počínaje sobotou 12. října zůstanou místní podniky zavřeny.

„I když železniční kavárny přitahují turisty, ve skutečnosti (svou existencí) porušují některá pravidla,“ nechal se slyšet Ha Van Sieu, místopředseda Vietnamského národního turistického úřadu.

Rozhodnutí přichází pár dní poté, co podle listu Tempo strojvedoucí jednoho z projíždějících vlaků jen těsně odvrátil potenciální katastrofu, když díky své duchapřítomnosti stačil celou soupravu zabrzdit ještě před tím, než došlo ke srážce s kolemjdoucím.

Bláznivé, ale nebezpečné

Jak ovšem připomíná web CNN, incident z uplynulého týdne byl jen pověstnou poslední kapkou, která slouží jako zářný případ toho, jak to v daném místě vypadá již několik posledních let.

Turisté se do této historické čtvrti sjížděli dlouhodobě, s nástupem sociálních sítí a čím dál větší posedlostí lidí pořídit si na takovém místě fotografii za každou cenu nicméně doznal problém zcela nových rozměrů.

„Miluji to tu. Je to bláznivé a zcela odlišné od míst, která jsem navštívila v minulosti,“ sdělila reportérům listu Tempo australská turistka Laura Matzeovoá jen chvíli poté, co kolem ní projel ikonický vlak, a vzápětí dodala: „Také ale chápu, proč to tu chtějí zavřít. Je to celkem nebezpečné.“

Zmíněnou železnici postavili v roce 1902 Francouzi, kteří do Vietnamu původně přišli již během sedmnáctého století. Vzhledem k jejímu netradičnímu umístění se musejí mít zdejší obyvatelé na pozoru v podstatě neustále. V důsledku náporu turistů je to však nyní o poznání těžší než v minulosti. Zda se na této skutečnosti něco změní, ukáží nadcházející dny.

