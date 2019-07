Cestování na povel. Čeští vojáci míří nejen do bojových misí

A co se týče zahraničí - rozkazy je nemusejí zavát jen do nehostinných končin Afghánistánu, Iráku či Mali. „Čeští vojáci působí na zahraničních pracovištích v Belgii, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Německu, Norsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku, Británii, Ukrajině a v USA,“ shrnuje Magda Dvořáková, mluvčí generálního štábu.

Celkově je tak každého půl roku v zahraničí 195 příslušníků české armády.

Do muzea a na koncert

Jedním z těch, kdo v minulosti strávil šest měsíců na zahraničním velitelství, je Petr Manda. Od srpna 2012 do února 2013 pracoval ve štábu protipirátské námořní operace EU NAVFOR Somalia -Atalanta, když ještě sídlila v Northwoodu na předměstí Londýna. „První čtyři měsíce jsem v práci trávil až patnáct hodin denně. Samozřejmě je rozdíl, když jste na misi v Británii nebo Afghánistánu. Několikrát jsem se dostal domů, a pokud byl čas, věnoval jsem se svým zálibám,“ svěřoval se Manda, když dostal medaili Za službu v zahraničí od tehdejšího náčelníka generálního štábu Petra Pavla. „Poznával jsem Londýn, navštěvoval muzea a také jsem si zašel na koncert Alice Coopera,“ dodal jedním dechem.

Jistěže hlavní náplň jeho práce vypadala úplně jinak. Mnoho hodin v kuse studoval stovky snímků z pozorovacích letounů pročesávajících nebe nad Adenským zálivem. Manda analyzoval, kudy se pohybují somálští piráti a kde by mohli zaútočit na velkou nákladní loď.

„Během těch šesti měsíců mého nasazení došlo nejen k zadržení šesti pirátských skupin, ale i k záchraně lidí z lodi, která se v monitorované oblasti ocitla v nouzi a následně se potopila,“ popisoval svou misi.

Dnes už jeho následovníci do Northwoodu nejezdí. Velení námořní operace se z britských ostrovů přesunulo na španělskou základnu Rota. V současnosti tam pracuje už devatenáctá česká skupina složená ze tří vojáků.

Bez prověrky nikam

Pokud by teď někdo získal pocit, že vstoupí do armády a během několika měsíců se nechá vyslat na půlroku do Spojených států nebo do Norska, bude muset své představy trochu krotit. Přestože se na obsazení zahraničních míst nedělají pořadníky, žádný rychlý proces to není.

Kde hledat chybějící zaměstnance? Mezi vysloužilými vojáky

„Výběr schvaluje komise náčelníka generálního štábu pro výběr a vysílání vojáků na zahraniční pracoviště na základě nominací gestorů, kteří zodpovídají za obsazení jednotlivých míst vzahraničí,“ upřesňuje Dvořáková s tím, že počet odsloužených let není stanoven. Ale přece jen nějaké požadavky existují.

„Vzhledem k tomu, že se jedná ve většině případů o štábní pozice v mezinárodním prostředí, předpokládá se vysoká kvalifikace a praxe, předepsaná znalost anglického jazyka a bezpečnostní prověrka minimálně stupně T (druhý nejvyšší - pozn. red.),“ dodává mluvčí. Důležitou okolnost představuje fakt, že pro řadu služebních míst ve struktuře ozbrojených sil je služba na velitelstvích NATO či EU nedílnou součástí kariéry.

Právě možnost vycestovat do zahraničí a nabrat zkušenosti je podle řady vojáků jedním z hlavních důvodů, proč se armádou nechali zverbovat. I to jsou - byť méně viditelné - výhody, které malé české armádě přináší západní spojenecké pakty.

