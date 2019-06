Brusel odeslal do Česka další audit o Babišovi. Tentokrát se týká zemědělství

Podle Hospodářských novin auditní zpráva opět vytýká premiérovi Andreji Babišovi (ANO) střet zájmů. Není v ní ale, kolik peněz má Česko Bruselu vracet. Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Jeho jméno se v novém auditu opakovaně vyskytuje stejně jako jméno premiéra Babiše, uvedl web deníku.

Babiš zasedá v českých vládách od roku 2014. V únoru 2017 vložil své firmy do dvou svěřenských fondů kvůli tomu, že začal platit takzvaný lex Babiš. Do té doby zákon členům kabinetu přístup k evropským fondům neomezoval, nesměli ale chod svých firem ovlivňovat.

„Zprávu v písemné podobě jsme dnes odeslali Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím ministerstva zemědělství,“ uvedl tiskový mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU Petr Janoušek.

Ze Státního zemědělského intervenční fondu bylo holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun. Unijní auditoři byli ve fondu na kontrole letos mezi 14. a 18. lednem. Pokud by i auditní zpráva o zemědělských dotacích navrhovala peníze vrátit, mohlo by to mít na Agrofert jako největšího producenta v českém zemědělství a potravinářství hospodářský dopad.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Toman v pondělí řekl, že žádný střet zájmů nemá a na tom trvá. Dotace ve prospěch své rodiny podle svých slov ovlivňovat „absolutně nemůže“. Odmítl také to, že by v budoucnu mohly nastat problémy s celkovým čerpáním zemědělských dotací.

Web iRozhlas.cz minulý pátek upozornil na to, že zemědělský fond s firmami z holdingu Agrofert stále podepisoval smlouvy, přestože od loňského srpna platí nová unijní pravidla o střetu zájmů. Podle serveru od té doby fond uzavřel smlouvy na šest nových projektů za téměř 40 milionů korun. Téměř šest milionů dostal například producent kuřat, firma Xaverov, která spadá pod firmu Agrotrade, již ovládají otec i bratr ministra zemědělství Tomana.

Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert se předloni meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun. Konsolidované tržby firmy stagnovaly na 155,1 miliardy korun, v roce 2016 činily 155,3 miliardy korun. Za poklesem stál výkon německé pekárenské skupiny Lieken, nedařilo se také společnostem chemického sektoru produkujícím hnojiva. Naopak dobře si vedly zemědělské společnosti. Výsledky Agrofertu za loňský rok zatím nejsou k dispozici.

Čtěte také: