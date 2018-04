Během druhé světové války vyhnaly sirény protiletecké obrany Berlíňany do podzemních krytů v 532 případech. V průměru se během války rozezněly každý čtvrtý den. Nejhorší období zažívalo hlavní město Hitlerovy třetí říše na přelomu podzimu a zimy v roce 1940, od listopadu 1943 do jara 1944 a od léta 1944 do dubna 1945. To shazovaly spojenecké bombardéry smrtící pumy na Berlín každý den.

Kolik přesně jich bylo, není známo, protože nákladu se posádky letadel zbavovaly i mimo Berlín, když se musely rychle vrátit na svou základnu a paliva nebylo nazbyt. Každopádně podle údajů o nákladu bomb do bombardérů se jedná o 45 500 tun bomb, připomenul německý deník Die Welt.

Policejní experti odhadují, že asi dvacet procent leteckých pum po dopadu neexplodovalo. Jedna z takových bomb bude v pátek 20. dubna komplikovat dopravní situaci v okolí hlavního nádraží v centru Berlína. Při stavebních pracích se našla nevybuchlá letecká puma o hmotnosti 1500 kilogramů. Evakuováno má být z bezpečnostních důvodů okolo deseti tisíc lidí v okruhu 800 metrů. V blízkosti je i nemocnice Charité, ve které pracuje 13 tisíc lidí. Přípravy na odstranění bomby začnou v pátek v devět hodin. „Akce bude velká a bude trvat dlouho,“ sdělil policejní mluvčí.

Už během války byly nevybuchlé pumy odstraňovány, na tuto práci nacisté používali rovněž vězně z koncentračních táborů. Statistiky o počtu odstraněných bomb nejsou. V poválečném chaosu se o přesnou dokumentaci nikdo nezajímal.

V západním Berlíně od roku 1947 do roku 1990 došlo k odstranění 62 tisíc leteckých pum různých velikostí, jejich hmotnost se pohybovala od 50 kilogramů až po 1800 kilogramů. Taková bomba britského letectva byla nalezena a zneškodněna v září 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem. Muselo být evakuováno 60 tisíc lidí.

Pro východní Berlín není celková statistika dostupná, jeden z policejních důstojníků nicméně uvedl, že během let 1950 až 1958 byl u likvidace 541 leteckých pum.

Potenciální škody při výbuchu bomby jsou nyní větší než v poválečné době, kdy byla města zničená. V roce 2012 došlo v Mnichově ve čtvrti Schwabing ke kontrolovanému výbuchu pumy, která vážila 250 kilogramů a nemohla být rozebrána kvůli nestabilní roznětce. V 25 okolních budovách popraskala okna a poškozeny byly i střechy a zdi. Síla výbuchu překvapila místní obyvatele.

