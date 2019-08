Bezpečnostní riziko: dvě pětiny uživatelů používají zastaralý operační systém

Na zastaralé operační systémy stále spoléhá 40 procent velmi malých a 48 procent malých a středních firem. Zhruba dvě procenta spotřebitelů a jedno procento velmi malých firem využívá například Windows XP, tedy operační systém, který není podporován více než deset let. Kolem jednoho procenta funguje na Windows Vista s ukončenou podporou před sedmi lety. Uvedla to dnes společnost Kaspersky Lab.

Windows 7 zůstávají i nadále oblíbenou volbou pro spotřebitele i firmy, a to navzdory skutečnosti, že rozšířená podpora pro ně skončí v lednu 2020. Populární „sedmičky“ stále využívá 38 procent spotřebitelů a velmi malých firem a 47 procent malých a středních podniků. To je zhruba stejně, jako je podíl novějších Windows 10.

„Rozšířené užívání Windows 7 je vzhledem ke skutečnosti, že do konce podpory zbývá méně než šest měsíců, znepokojivé. Důvody pro toto zaostávání se různí - od závislosti na nainstalovaném softwaru, který může být nepoužitelný s novějšími OS, přes ekonomické důvody, až dokonce po prostý návyk. V každém případě představuje zastaralý OS bez bezpečnostních záplat kybernetické rizik,“ uvedl Alexej Pankratov z Kaspersky.

Pro účinnou ochranu před novými hrozbami doporučuje Kaspersky firmám a spotřebitelům používat aktualizované verze OS se zapnutou možností automatické aktualizace. Pokud není možné aktualizovat OS na úroveň nejnovější verze, měly by organizace zahrnout aspekt rizika útoku do svých modelů hrozeb a reagovat na ni pomocí inteligentního oddělování zranitelných uzlů od zbytků sítě, a to společně s dalšími opatřeními.

Přečtěte si: Podvody, pornografie, praní špinavých peněz. Kyberkriminalita v Česku opět vzrostla

Končící šéf Avastu Steckler: Hrozba Huawei se projeví v krizi

Vince Steckler ( Autor: Tomáš Novák/Euro )

Dále čtěte:

Avastu se daří. Čtvrtletní provozní zisk vzrostl na 2,7 miliardy korun

Zabezpečení státu je tragické, varuje expert na kyberbezpečnost Půlpán

Zpráva o extremismu: v šíření rasové a náboženské nenávisti dominuje SPD

Za podporu uprchlíků e-mail „od Hitlera“. Šéf Siemensu čelí výhrůžkám neonacistů