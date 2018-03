„Nesmíme slevit ze zásadních kritérií na produkci kvality, nicméně musíme být otevřeni novým způsobům a úpravě systému výcviku,“ vysvětluje generál Pavel Kolář, ředitel Speciálních sil ministerstva obrany, v armádním měsíčníku A report. „Zabýváme se ideou snížení nároků na délku odsloužené praxe,“ upřesňuje Kolář.

Generál naráží na to, že k výběrovému řízení k 601. skupině speciálních sil se dnes můžou hlásit jen ti profesionální vojáci, kteří mají v české armádě odslouženy minimálně dva roky, Což by se do budoucna mělo změnit. Pravidlo „dva roky v uniformě“ už by nemuselo být nutností. Důvodem je fakt, že v Česku je dlouhodobě nedostatek lidí, kteří by mohli pracovat u ozbrojených sil. I proto speciální jednotky stárnou.

Aktuální (pod)stav Armáda je dnes naplněná zhruba jen z 82 procent. Aby letos našla dva tisíce nováčků, spustila v lednu masivní náborovou kampaň. Její možnosti ale snižuje rapidně nízká nezaměstnanost. I tak plánovači chtějí, aby do roku 2025 sloužilo v armádě 30 tisíc profesionálů a ideálně i pět tisíc záložáků.

Kde by nutnost odsloužených 24 měsíců mohla úplně padnout, je nově budované olomoucké Centrum podpory speciálních sil. Jeho příslušníci mají podporovat 601. skupinu přímo v bojových operacích anebo provádět informační a psychologické útoky. „V případě Centra podpory se zamýšlíme nad tím, že bychom nabírali přímo i z civilu,“ potvrzuje Pavel Kolář.

V současnosti čeští speciálové působí v Afghánistánu a na blíže neurčeném místě v Africe. Příští rok by měla přibýt ještě třetí protiteroristická mise.

