V pražských tramvajích bude možné od dubna zaplatit jízdné kartou

„Rozšiřujeme tak možnosti, jak zvýšit komfort cestujících, aby nemuseli někde shánět lístek. V Ostravě se to povedlo a snížilo to i počet černých pasažérů, takže tímto směrem chceme jít,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Přístroj funguje tak, že jakmile cestující nastoupí a přiloží k přístroji kartu, vyjede mu jízdenka, kterou si na něm předtím navolil. Ročně si jízdenky tímto způsobem koupí několik tisíc cestujících. Bezkontaktní platby mají být možné u prostředních dveří. U tramvají 14T budou zařízení na platby dvě, protože tyto tramvaje nemají v prostředním článku dveře.

V současné době je možné kromě tramvají číslo 18 a 22 platit jízdné bezkontaktní platební kartou i v autobusové lince číslo 119 a na lince AE, která spojuje centrum města s letištěm v Ruzyni.

Zda bude město a DPP rozšiřovat bezkontaktní nákupy jízdenek i do autobusů či vozů metra, není jasné. „Uvidíme, jak v tramvajích vše proběhne, vyhodnotíme to a uvidíme, jestli by mělo cenu to zavádět i do dalších prostředků. V autobusech si už lze koupit jízdenku u řidiče. Samozřejmě, že bychom chtěli zavádět více bezkontaktních nákupních terminálů, ale pojďme po částech,“ řekl Scheinherr.

Kartou mohou v MHD zaplatit cestující například v Ostravě, kde takto uhradili dva miliony jízdenek asi za 40 milionů korun. Stejně tak mohou lidé platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.

