„Tak to dejme dohromady“. Drahoš zahájil kampaň do Senátu

Zhruba s třemi desítkami dobrovolníků a za účasti představitelů TOP 09, Starostů a nezávislých (STAN), Zelených a KDU-ČSL zahájil dnes u Divadla Na Jezerce kampaň před senátními volbami v Praze 4 bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Neúspěšný prezidentský kandidát z poslední přímé volby bude oslovovat voliče heslem "Tak to dejme dohromady". Do jakého senátorského klubu by vstoupil v případě, že by se do horní komory Parlamentu dostal, bude Drahoš řešit až po volbách.