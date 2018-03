Marek Hilšer: Touha po moci je silná droga

Lékař Marek Hilšer si na rozhovor s týdeníkem Euro odskočil z natáčení show Jana Krause, kde zrovna dozpíval píseň Jen pro ten dnešní den. Zpívat měl prý už ve finiši prezidentské kampaně, ale nestihl to. Kdo ví, třeba by mu to přineslo pár procent hlasů navíc. I tak bez sponzorů a robustního profesionálního týmu dostal víc (8,8 %) než ti, kteří peníze a marketéry měli. Na zcela neznámého nepolitika to byl úctyhodný výkon, který 41letého Hilšera zjevně navnadil. Prezident Hilšer vzor 2018 nevyšel, příště to může být mnohem lepší. A možná nebudeme muset čekat ani celých pět let.

Moje máma vás volila, protože jste prý hezký a mladý. A v druhém kole dala hlas… Zemanovi. Byla výjimkou?

To nevím, neanalyzoval jsem to.

Píšou vám fanynky?

Nepíšou mi, že jsem mladý a hezký.

A co tedy?

Třeba jedna paní napsala: Rozhodovala jsem se koho volit, jestli vás, nebo pana Drahoše, byla to pro mě těžká volba, dokonce jsem si nesla za plentu dva lístky, nakonec jsem volila pana Drahoše, ale na váš lístek mi ukápla slza a dala jsem mu pusu.

Vážně?

Tak pro řadu lidí jsem byl první volba, ale hlas mi nedali a dali ho panu Drahošovi, protože měli strach, že nemám šanci, tedy že ten jejich hlas propadne…

To celkem chápu…

Jak se ale ukázalo, ta kalkulace nebyla úplně správná. A druhá věc je, že když člověk volí strachem, volí raději průměr než něco výrazného. To nemůže dobře dopadnout. Strach nás dělá nesvobodnými. Fenomén Zeman nás znesvobodnil. Někteří marketéři tvrdí, že pan profesor Drahoš nebyl proti Zemanovi jasný protipól nebo protiklad. On nemohl říkat: Já jsem budoucnost. Nebyl tam rozdíl ve věku… Jak vaše maminka říkala – je mladý – tak lidi cítí nějakou naději, nějakou změnu.

Jeden marketingový specialista mi říkal, že kdyby Drahoš zazpíval – a on zpívá moc hezky – nějakou lidovku, občas hymnu, že to mohl vyhrát…

Můj soused je profesionální muzikant a do poslední chvíle se mnou a s Monikou (žena Marka Hilšera pozn. aut.), která pracuje u záchranné služby, chtěl natočit Sanitku. Čtyři dny před volbami zjistil autorská práva, kolik by to stálo, tak jsme si to s Monikou pustili na nějakém karaoke, ale pak už jsme to nestihli.

Mířím k tomu, jestli vás neděsí, jak moc je ta volba iracionální. Jestli jste připravený na to, že budete tančit a zpívat, až se za pět let (nebo dřív) zase pokusíte o Hrad…

Je pravda, že na začátku kampaně jsem chtěl psát prohlášení a texty, považoval jsem za důležité mít program, ale od spolupracovníků jsem slyšel: Hele, lidi v podstatě moc neposlouchají, co říkáš. Spíš vnímají, jak to říkáš, jak u toho vypadáš, jak působíš. Tohle je to zvířecí, instinktivní v nás, a má to opodstatnění. Máme u nás v práci paní uklízečku a ona vždycky přijde, a než vytře, popovídáme si. Jednou jsem si právě pouštěl rozhovor s panem Horáčkem, a tak jsem se jí zeptal: Co si o něm myslíte? A ona řekla něco ne moc pěkného a pak dodala, že lidi jsou jako pes – ten taky pozná, když ho volá špatný pán. Tím rozhodně nechci říct, a to tam prosím nechte, že by pan Horáček byl špatný pán, ale jak to ona neodborně, ovšem lidsky, popsala.

Tak proč tomu nevyjít vstříc?

Pan Sobotka často říká fajn věci, ale nesrozumitelně. Jednou jsem ho viděl, jak přečetl nějaké usnesení vlády, kterému nikdo nerozuměl. Bez emoce nemůžete nikoho oslovit, lidi potřebují myslím cítit, že něčemu věříte. Někdo tomu říká autenticita. A pak jsou manipulátoři, kteří tohle umí. Viděli jste dokument Ryba smrdí od hlavy? Psychopatické osobnosti, které umí manipulovat, tzv. predátoři, jsou často velice úspěšní ve firmách. Typické pro ně je, že jsou bezcitní a velice inteligentní.

Mluvíte o Andreji Babišovi?

Nejsem psychiatr, ale když se podíváte na jeho minulost, vidíte, že ten člověk šel hodně přes mrtvoly. Když si uvědomíte, že je schopen někomu pokropit pole a zničit mu úrodu, když s ním má spor… To ukazuje na to, že on je opravdu predátor. Když má ekonomickou moc, chce i politickou, mediální moc je prostředkem k tomu, aby uspokojil potřebu všechno ovládat. To není člověk, který by ctil demokratické principy v tom, že by byl ochoten s někým diskutovat. V byznysu to samozřejmě má výsledky, ale…

