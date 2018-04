Bekovu kandidaturu do Senátu podpoří občanští demokraté, TOP 09, STAN a SZ

Bek jednal se stranami delší dobu. Uvedl také, že nejdéle a nejintenzivněji to bylo s hnutím STAN, ke kterému má nejblíže. Proto by se v případě zvolení stal členem senátního klubu Starostů a nezávislých. Bek měl několik podmínek kandidatury. „Jednou z nich bylo, aby neobhajovala mandát současná senátorka, proti které jsem nechtěl kandidovat. Ona se rozhodla nepokračovat. Druhou mojí podmínkou bylo, aby kandidatura měla širší podporu,“ uvedl Bek. V případě zvolení by chvíli zastával i funkci rektora, protože mu příští rok v srpnu končí funkční období. Zasadil by se však o dřívější zvolení svého nástupce.

V Senátu se chce zaměřit na několik věcí. „Usiloval bych o to, aby ústavní pořádek v České republice neprocházel turbulentními změnami. Nebránil bych se debatě o změnách v legislativě, ale základní věci by měly být v nadcházejícím období zachované,“ uvedl Bek. Zúročit chce i rektorské zkušenosti. Rektorem je sedm let, příští rok mu končí druhé funkční období a funkci by obhajovat nemohl. „Můj zájem by byl o vzdělávací politiku, vědu, otázky kultury, protože jsem profesně muzikolog, ale také bych se zabýval evropskými strukturálními fondy nebo digitalizací veřejné správy,“ dodal třiapadesátiletý Bek.

