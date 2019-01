První investice Allianz do kanceláří v Česku. Pojišťovna koupila dvě budovy na Pankráci

Pro Allianz je to první investice do kancelářských budov v Česku, letos by ale chtěla nakoupit další. Firma očekává pokračování růstu cen nemovitostí a nájmů. O transakci informovaly dnešní Hospodářské noviny.

Podle údajů realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield z konce prosince činily investice do komerčních nemovitostí loni v Česku 2,8 miliardy eur (72,5 miliardy korun), a meziročně tak klesly zhruba o pětinu. Z celkového objemu se 60 procent investovalo v Praze, zbytek v regionech.

Nejdražší budovou loňského roku se stalo ostravské obchodní centrum Forum Nová Karolina, které nemovitostní fond České spořitelny koupil za 5,4 miliardy. Největší jednorázovou investici ale udělala německá investiční společnost Deka Immobilien, když koupila od CTP tři průmyslové parky v Plzni, Teplicích a na severu Prahy celkem za 460 milionů eur (téměř 12 miliard korun).

Cena za úspěch: pražské nemovitosti se stávají trofejními aktivy

