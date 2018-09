Praha investuje do PPF banky a Pražských služeb. Nakoupí jejich dluhopisy

„Investování Prahy do standardních dluhopisů je postupem, který je nejen v souladu se schválenými Zásadami investiční politiky hlavního města… ale případná investice je i ekonomicky korektní pomocí spřízněným subjektům,“ píše se v dokumentu, který dnes schválili pražští radní.

PPF Banka by měla podle dokumentu emitovat dluhopisy v celkové výši čtyř miliardy korun. Nominální hodnota cenného papíru má být 100 tisíc korun. Praha by v tomto případě nakoupila dluhopisy do 500 milionů korun.

V případě Prahou většinově vlastněných Pražských služeb by se jednalo o nákup dluhopisů do výše jedné miliardy. Získané prostředky by společně s úvěrem od Evropské investiční banky byly využity na financování obnovy malešické spalovny.

