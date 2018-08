Pražští radí schválili založení koncernu městských firem. Základem se stane Pražská plynárenská holding

V první vlně by do koncernu měly vstoupit Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Pražské služby zatím nejsou ve stoprocentním vlastnictví Prahy, magistrát plánuje nuceně vykoupit od drobných akcionářů zbylých několik procent akcií. Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) by měl magistrát firmu úplně ovládnout v září.

Výhledově by se do koncernu mohly zapojit další firmy, konkrétně Technologie Praha, která má od letošního roku na starosti veřejné osvětlení, Technická správa komunikací, Operátor ICT a Trade centre Praha.

Základem pro koncern se stane nyní neaktivní městská společnost Pražská plynárenská holding, která bude fungovat jako takzvaný rozhodující člen, schvalující závazné pokyny pro zapojené firmy. V orgánech společnosti, která se má přejmenovat na Městský koncern Praha, bude zastoupeno vedení města i opozice.

Přečtěte si rozhovor s šéfem IPR Ondřejem Boháčem:

Rozhodování bude fungovat tak, že město založí koncernový výbor, složený ze šéfů zastoupených firem a politiků. Ten bude moci navrhnout opatření, které následně buď doporučí nebo nedoporučí ke schválení představenstvo zastřešující firmy Městský koncern Praha. Finální slovo bude mít její dozorčí rada.

Původně chtělo vedení Prahy založit holding městských firem. Ten by se od koncernu lišil tím, že by se změnila majetková struktura a společnosti by přímo přešly do vlastnictví jedné zastřešující firmy. U koncernu je spolupráce zajištěna pouze smluvně. Podle vedení města koncernové zřízení umožňuje přechod na holdingovou strukturu, o kterém může případně rozhodnout následující vedení Prahy.

Koncernovou strukturu pro devět svých městských společností loni zavedlo Brno. Rozdíl proti plánu vedení Prahy je v tom, že tam jako řídicí člen nefiguruje jiná městská firma, ale přímo rada města.

Dále čtěte: