Ohyzdné Jančíkovy květníky zmizí z ulic Prahy. Nejvíc si jich odveze Schwarzenbergova firma

O obří truhlíky projevili zájem tři jednotlivci a také čtyři firmy. Kromě Schwarzenbergovy orlické lesní správy si nevzhledné květníky odvezou stavebníci a zahradníci. Darování koryt zájemcům schválila rada městské části už v polovině března a potvrdit by jej mělo úterní zastupitelstvo. Pak koryta začnou ze Smíchova postupně mizet. Některé kusy ale váží až 10 tun, a tak je bude nutné nejdříve rozebrat.

„Shodli jsme se v radě městské části, že se jich chceme zbavit. Chceme truhlíkové konečné řešení,“ řekl starosta pražského Smíchova Daniel Mazur (Piráti).

V nabídce bylo celkem 239 betonových truhlíků, které už několik let hyzdí okolí smíchovského Lihovaru, Zlíchova i Radlic. Jejich pořízení přitom stálo dohromady 18 milionů korun. Radnice na jejich nákup obdržela evropskou dotaci, a musela tak počkat na konec takzvaného období udržitelnosti projektu, které vypršelo na konci loňského roku. Teprve poté mohla radnice hledat zájemce. Koryta ale dlouhodobě nikdo nechtěl koupit, a tak se Praha 5 rozhodla, že je rozdá darem. Ročně totiž radnici přišla jen obsluha koryt na jeden milion korun.

Původní záměr byl, že se koryta zakopou podél smíchovských ulic a vysadí se v nich dřeviny, které budou pohlcovat zplodiny aut. Rychle se ale ukázalo, že záměr je z mnoha důvodů neuskutečnitelný, navíc proti němu protestovali místní obyvatelé. Truhlíky proto radnice nikdy nezakopala, pouze je rozmístila po městské části. V ulicích ale betonová koryta překážejí, stromy v nich navíc začaly hynout. Z původních 500 stromů přežilo „betonový zábal“ jen 170 z nich.

Radnice se neskladné kusy betonu pokusila využít různými způsoby, například jako provizorní bazény či koše. Některé našly využití jako truhlíky na dětském hřišti, vesměs si s nimi však úředníci nevěděli rady. Uvažovalo se například i o tom, že je městská část zapůjčí Kongresovému centru Praha, které by je naskládalo na sebe a využilo jako příčku oddělující parkoviště od pěší zóny. I z toho nakonec sešlo.

Městská část si chce po zlikvidování monstrkvětníků ponechat alespoň stromy, které v truhlících přežily, a zasadit je do parků v Praze 5. Tím by měla celá akce, která přišla daňové poplatníky za sedm let na mnoho milionů korun, skončit.

