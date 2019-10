Finální účet za rekonstrukci pražského armádního muzea? 724 milionů korun

„Celková cena za dílo včetně DPH činí 723 933 875 Kč,“ stojí ve smlouvě mezi ministerstvem obrany a firmou Metrostav. Přestože byl kontrakt uzavřen už loni v srpnu, v registru smluv jej resort zveřejnil až před několika dny. Památník odboje, postavený podle projektu architektů Jana Zázvorky a Josefa Gillara, se na úpatí pražského vrchu Vítkov začal budovat už v roce 1928. Od té doby neprošel žádnou masivní rekonstrukcí, pouze několika necitlivými úpravami po roce 1948. Komunističtí inženýři třeba zabednili prosklenou pyramidu nad hlavním schodištěm, kudy proudilo denní světlo, či betonem ucpali původní a promyšlený systém odvětrávání.

Za novou podobou Památníku odboje a Armádního muzea Žižkov stojí ateliér Svižn. Podle jeho návrhu se novým centrem objektu stanou dříve nepřístupné podzemní chodby a sklad. „Dvoupatrový archiv pod současnými výstavními prostory a bývalá uhelna pod parkovištěm nabídly prostor pro nové expozice, výukové sály či zázemí pro návštěvníky,“ přiblížila už dříve architektka a spoluautorka řešení Marta Mezerová. Přesný termín otevření opraveného muzea zatím nikdo neřekl, návštěvníci se pravděpodobně do nových prostorů poprvé podívají v průběhu roku 2021, kdy uplyne sto let od návratu posledních prvoválečných legionářů do československé vlasti.

Ucpané průduchy či zabedněná pyramida: rekonstrukce armádního muzea odkrývá staré jizvy Armádní muzeum Žižkov ( Zdroj: Martin Pinkas/Euro, Autor: Martin Pinkas/Euro )

