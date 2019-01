Exekutor nechá vyklidit Kliniku. Aktivisté odmítají odejít, chystají happening

Happening aktivistů začne v 09:00, exekutor by měl dorazit v 10:00. Od 08:30 se bude v sídle SŽDC konat briefing ředitele organizace Jiřího Svobody.

Postup vyklizení bude záviset na rozhodnutí exekutora. Ten pro server Aktuálně.cz uvedl, že nemá v plánu přijet rovnou s policií, ale její asistenci nemůže vyloučit. Dodal, že pokud by při výkonu exekuce narazil na tvrdý odpor, může ji přerušit a vrátit se v jiný termín. Pokud aktivisté nebudou vyklizení bránit, nebude se snažit jejich jednání nijak korigovat.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno a později si vyjednali výpůjčku. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na SŽDC. Ta chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Organizace proto požádala soud o nařízení exekuce, aby mohla nechat budovu vyklidit.

Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejích námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítají prostory opustit s tím, že rekonstruovat se nezačne dříve než za rok a minimálně do té doby by mohli v objektu zůstat. Mohlo by tam podle nich působit například centrum pro ženy bez domova. Připomněli také, že soud SŽDC nepřikázal nechat budovu vyklidit, pouze to umožnil.

Vedení hlavního města koncem loňského roku začalo jednat se SŽDC o možnosti převzetí zchátralé budovy do své správy. Podle mluvčí správy Kateřiny Šubové to však není možné, protože podle smlouvy o převodu od ÚZSVM z roku 2016 nemohou objekt po dobu 20 let převést na jiného vlastníka. Kromě toho by pro převod na Prahu bylo nutné budovu nejprve nabídnout státním organizacím a poté získat souhlas vlády. Od plánu exekuce tak správa i přes výzvy zástupců Kliniky ustoupit nehodlá.

Přesný postup vyklizení bude záviset na rozhodnutí exekutora, který může požádat o asistenci policii. Aktivisté uvedli, že na čtvrtek plánují happening příznivců Kliniky, který začne v 9:00 a má být nenásilný. Zahájení exekuce je naplánováno na 10:00.

Za Kliniku se postavili zástupci Zelených z Prahy 3, kteří fungování centra dlouhodobě podporují. Bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel třetí městské části Alexander Bellu (ODS) je za podporu aktivistů kritizoval a uvedl, že zvažuje trestní oznámení na zástupce Kliniky kvůli tomu, že nerespektují rozhodnutí soudu. Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) na facebooku uvedl, že Klinika by měla respektovat rozhodnutí justice a objekt bezodkladně opustit. Dodal, že SŽDC bude muset zajistit ostrahu budovy do doby, než začne plánovaná rekonstrukce.

