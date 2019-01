Trochu jiná klinika

Nejspíše po chvíli přijede policie a násilím vás vyvede. Skončíte na nejbližší služebně s nějakým trestním obviněním a následně s žalobou na náhradu škody. Alternativně můžete skončit na klinice. Ale nikoli na té žižkovské, ale na té v Bohnicích.

Na té žižkovské totiž sedí jiní pašáci, než jste vy nebo já. Tam se nikdo vyvádět v klepetech nebude. Kolem téhle party se našlapuje opatrně, protože pro tu tuzemské právo neplatí. Majitel se může soudit až k Ústavnímu soudu, ale má to marné, protože tahle „Übermenschen“ parta má přece pravdu. A hulení trávy s občasnou zájmově komunistickou činností stojí nad zákony. A tak si majitel na zítra, po letech okupace svého majetku a rozsudku Ústavního soudu, pozval exekutora. Jak to dopadne, fakt není jasné. Každopádně, že by se zloději zpovídali ze své trestné činnosti je krajně nepravděpodobné.

Nicméně nic proti té partičce naivních neokomunistů. V normální společnosti má každý právo na svůj názor, byť extrémistický. Společnost však má mít nástroje, kterými zabrání, aby projevování těchto názorů omezovalo práva jiných. A ta vlastnická především. A kromě toho, že ty nástroje má, tak je musí také využívat, což se v tomto případě evidentně neděje.

A aby toho nebylo málo, tak s těmito existencemi jedná jako s partnerem politické vedení města a podporuje je tak v ignorování platných zákonů. U dvou aktivistických a výrazně levicově orientovaných hnutí s nulovým respektem k soukromému vlastnictví v městské koalici to až tak moc nepřekvapí. Ale součástí té party je i TOP 09, která kdysi byla konzervativní partají.

