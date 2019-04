Dusno v pražské koalici: primátor Hřib vytkl Pospíšilovi jeho výroky o kontrole bytů

„V pražské koalici nemáme prakticky žádný věcný konflikt nebo ideový problém. Jediným problémem je nedodržování dohod a Vaše snaha o předvolební zviditelnění,“ napsal primátor.

Hřib před časem v médiích řekl, že by město mohlo informace o počtu prázdných bytů zjistit pomocí dat z elektroměrů. „Opravdu jsem nečekal, že když se dohodnu na analýze anonymizovaných dat z elektroměrů s oběma radními za TOP 09, jejichž gescí se to týká, tak že za to budu následně předsedou TOP 09 nálepkován jako komunista,“ napsal Hřib.

Jako problém vnímá dění kolem výměny členů dozorčí rady Pražské plynárenské. Na schůzce, která se k tomu konala, prý Pospíšil nebyl, přesto se vyjadřoval do médií. Hřib mu vytkl, že se stavěl do role ochránce zaměstnanců, přitom se podle něj spolupodílel na tom, že nemají své zástupce v orgánech firmy. „To Vy jste coby ministr spravedlnosti ještě v dresu ODS předložil ve Sněmovně návrh na zrušení těchto zástupců u podniků nad 50 zaměstnanců a s pomocí hlasů TOP 09 byl tento návrh schválen. Následně TOP 09 (spolu s KSČM) hlasovala pro znovuzavedení tohoto nároku, ale až od hranice 500 zaměstnanců,“ píše Pospíšilovi primátor. V případě plynáren pak podle Hřiba jsou zástupci zaměstnanců ve skutečnosti zástupci managementu.

Hřib odmítl tvrzení, že by Piráti do dozorčí rady plynáren dosazovali „politické trafikanty“ a napsal, že to je právě TOP 09, která se do představenstva snaží prosadit člena strany a bývalého asistenta expředsedy strany Miroslava Kalouska Tomáše Tesaře.

„Vaše velké selhání vidím také v tom, že jste dosud nedokázal zajistit odvolání pravomocně odsouzeného podvodníka Karla Březiny z dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce. Majetkové podíly města má přitom v gesci TOP 09 a stejně tak Váš zastupitel je i předsedou představenstva holdingu plynáren. Nechápu, proč TOP 09 nebyla schopná tento jednoduchý úkon dosud provést, přestože je už šest měsíců po volbách,“ napsal Hřib.

Primátor Pospíšilovi vytkl také to, že se dostatečně neúčastní jednání pražské koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) a Prahy Sobě. „Přestože s oběma radními za TOP 09 je vzájemná spolupráce velmi dobrá, Vaše aktuální pokusy zatahovat Prahu do Vaší osobní kampaně k eurovolbám považuji za zcela nevhodné,“ dodal Hřib a vyzval jej, aby se účastnil důležitých jednání koalice.

Koalice vládnoucí v Praze má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Vítěz voleb ODS a dosud vládnoucí ANO jsou v opozici.

