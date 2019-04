Takto se budí třídní nenávist

Poprask vyvolal záměr pražských Pirátů zkontrolovat elektroměry a zjistit, kolik je v Praze volných bytů v soukromém vlastnictví a případně zvážit nějakou zákonodárnou iniciativu, která by je nějak dodatečně zdanila. Není divu, že TOP 09, která se pořád snaží tvářit jako pravicová strana, spustila poprask. Známý brněnský levicový aktivista Matěj Hollan se obratem přidal s pochvalou na téma, že je přece nutné vědět, kolik má město neobydlených bytů.

K čemu by to asi městu mělo být, napadne laika, když ty byty nejsou jeho. Chyba lávky, milý laiku. Zapomněl jsi na slovíčko zatím. Naši soudruzi z NDR už tyto chyby nedělají. V Berlíně tamní krajně levicová vláda už vede seriózní diskusi o vyvlastnění nájemních bytů vlastněných velkými privátními společnostmi. A vnuci Ericha Honeckera jsou přitom samozřejmě přesvědčeni, že nějakou náhradou ve výši obvyklé tržní ceny se nemusejí zabývat. Je bezesporu důležité sledovat, co se děje v zemi, která je nám historicky takto blízko. A s velkými zeměmi, kde zítra znamená včera, máme své neblahé zkušenosti.

Nakonec i jeden známý bankéř při už dosti dávné procházce Prahou pokýval hlavou a pronesl: Už by to zase šlo. Co by šlo? No přece znárodňovat. Lidi do toho nalili spoustu peněz, a tak je nejlepší čas jim to zase sebrat. Smáli jsme se, ale teď už se nesmějeme. Z nápadu části pražské koalice totiž mrazí. Takto se totiž budí třídní nenávist. To začneme diskutovat, že si někdo koupí klidně dvěstěmetrový byt na Vinohradech za dvacet milionů, odjede si na rok pracovat někam do Ameriky a ani neposkytne bydlení matce samoživitelce za patnáct set měsíčně a místo toho ho nechá prázdný. A jsme v tom po krk.

Přestane být důležité zabývat se tím, proč se stavební řízení za posledních pět let o pět let prodloužilo. Koho pak zajímá, jestli jsou stavební úřady přiměřeně personálně vybaveny a zda dělají to, co dělat mají? Tedy zda vedou stavební řízení, nebo sepisují žádosti o další vyjádření úřadu, který mají přes chodbu. A na pána, který nedávno dostal po devíti a půl letech stavební povolení na demolici vlastního bytového domu a stavbu nového, pošleme kontrolu, abychom věděli, kolik ho ty nové byty budou stát, aby je pak nepronajímal moc draho. Že se po zkušenosti se stavebním řízením rozhodl prodat další svůj pozemek v atraktivní čtvrti, protože za dalších deset let, kdy by trvalo stavební řízení, mu bude 70 a on už nic stavět nebude chtít, není přece pro tuto novou generaci pirátských, zelených a dalších podobně „liberálních“ kavárenských politiků nic důležitého. Stejně jako banální skutečnost, že bydlet se dá jen v bytě, který někdo postaví, a bez toho, že na stavbě vydělá, nikdo nic stavět nebude.

Ten třídní boj je v nich jak v koze, a že se ta jejich liberální demokracie začíná čím dál více podobat demokracii lidové, jim vůbec, ale vůbec nevadí. Jejich voliči totiž tu lidovou demokracii nezažili a ve škole se toho o ní moc nedozvědí. A ty cool bistra na Letné s retro vybavením připomínajícím sedmdesátky jsou přece tak fajn.

