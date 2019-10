Bytová krize se prohlubuje. Nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu

Nájemné roste v centru i na sídlištích, ilustrační foto Autor: čtk

Průměrné měsíční nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu - nájemné stouplo z 214 korun za metr čtvereční v prvním pololetí roku 2014 na 307 korun v polovině letošního roku. Průměrný meziroční růst byl 7,3 procenta, největší nárůst byl v roce 2017, a to 12,5 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Deloitte Analýza vychází ze srovnání nabídkových cen na inzertních webech a transakčních cen evidovaných katastrálním úřadem.