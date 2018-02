Řidičem Uberu jen se živností? Vláda přichystá novelu

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony a používaly licencované taxikáře. Na jednání vlády byla přizvána i zástupkyně taxikářů, aby vysvětlila ministrům výhrady k alternativním poskytovatelům přepravy. Kabinet podle Babiše podporuje moderní technologie, záleží ale na tom, jak se aplikují. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zopakoval, že se pokusí ve Sněmovně prosadit předpisy, které by měly všechny přepravce zrovnoprávnit.

Babiš po jednání vlády kritizoval formu protestů taxikářů. Ti od minulého týdne několikrát pomalou jízdou blokovali pražské ulice. „To není způsob, jak to řešit,“ uvedl Babiš. Ministerstvo průmyslu podle něj mohlo řešit záležitost už dříve, ale věc odkládalo s odkazem na to, že čeká na rozhodnutí evropského soudu.

Premiér v demisi vyzval Uber a Taxify, které jsou nejvýraznějšími zástupci alternativních přepravních služeb, aby dodržovaly zákony. „Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře,“ uvedl. Řidičům taxi vadí, že jejich konkurenti ze společnosti Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby, nemají taxametry a nesplňují zákonné požadavky pro taxikáře. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Ťok dnes avizoval poslaneckou novelu, která by měla umožnit všem taxikářům místo taxametrů používat aplikace. Měla by rovněž uzákonit, že zprostředkování v taxislužbě je vázanou živností. „Podle naší novely by bylo možné zprostředkovat taxislužbu jenom těm, kdo na to mají oprávnění,“ uvedl Ťok. Legislativní proces chce zkrátit tím, že nepůjde o vládní novelu, ale také navržením schválení normy v prvním čtení ve Sněmovně. Na příští týden chce k tomu svolat jednání zástupců všech parlamentních stran. „Asi o tom (poslanci) budou chtít diskutovat, ale ten pokus bych učinil,“ řekl.

Všichni provozovatelé taxislužby budou muset mít živnostenské oprávnění, zaevidované vozidlo a na vozidle mít nalepenou identifikační nálepku. Dosavadní svítilna Taxi bude výsadou pro ty, kteří budou chtít přepravovat i cestující mimo aplikaci takzvaně „z ulice“. „Všichni řidiči budou nadále muset plnit podmínku spolehlivosti a mít vydané oprávnění řidiče taxislužby. To znamená, že nesmí spáchat vyjmenované trestné činy, taxikářské přestupky a řídit pod vlivem alkoholu,“ dodal Ťok.

Taxikáři dají vládě čas

„Myslím, že to je asi maximum toho, co jsme mohli dokázat,“ řekla Venclová. Podle ní teď musí taxikáři věřit vládě, že se problematikou budou zabývat a novelou zákona vyřeší nerovné podmínky. K tomu musí vládě poskytnout čas. Úspěchem je podle Venclové, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uznal, že Uber používá nelegální řidiče.

Podle Davida Bednáře ze Sdružení českých taxikářů však jsou výsledky dnešního jednání nedostatečné. „Zastal se nás premiér v demisi, lhář a podvodník,“ řekl Bednář u strahovského stadionu, kam se dnes odpoledne sjely desítky taxikářů. Mluvil o tom, že pokud se do pondělí nestane nic zásadního, tak budou protesty v pražských ulicích pokračovat. Jeho výroky však odsoudila většina přítomných taxikářů včetně členů Sdružení českých taxikářů.

