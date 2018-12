Dohodu o brexitu má Londýn potvrdit v lednu. Českým exportérům nejvíc vadí nejistota

Hlasování bylo předtím plánováno na úterní večer, vláda je ale v pondělí odvolala, protože jí hrozila jasná porážka. Představitelé dolní komory parlamentu následně podle deníku The Guardian naznačili, že vzhledem k předchozímu uzavření brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem se již na vládu termín 21. ledna nevztahuje. Hlasování tak teoreticky mohlo přijít na řadu až 28. března, tedy den před plánovaným vystoupením Británie z EU. Vládní mluvčí ale prohlásil, že premiérka se bude řídit duchem zákona o vystoupení a „rozvodovou dohodu“ poslancům do 21. ledna předloží.

Mayová chce do 21. ledna od EU získat dodatečné záruky týkající se takzvané irské pojistky, která byla hlavním terčem kritiky ve stávajícím znění brexitové dohody. Britská premiérka se dnes s tímto cílem vydala na sérii setkání s evropskými lídry, přestože Unie se staví odmítavě k jakýmkoli změnám v tomto záložním opatření, zahrnutém do dohody ve snaze zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem.

První schůzku dnes absolvovala britská premiérka v Haagu se svým nizozemským protějškem Markem Ruttem. Mayová mu podle svého mluvčího jasně sdělila, že bude potřebovat záruky ohledně pojistky, aby mohla „rozvodová dohoda“ projít Dolní sněmovnou. Rutte po setkání na twitter napsal pouze tolik, že snídaně s Mayovou se konala v rámci příprav nadcházejícího summitu EU a přinesla „užitečný rozhovor“ o posledním vývoji kolem brexitu.

Pro české exportéry je podle vedoucího kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martina Macourka horší nejistota kolem jednání než případný tvrdý brexit. České výrobky jsou kvůli velkému oslabení libry na ostrovech stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné, řekl.

Vývoj britské libry vůči české koruně:

Zdroj: Trading Economics

V listopadu 2015 byl kurz koruny k libře přes 38 korun, aktuálně se obchoduje britská měna za 28,60 korun. „Pád kurzu je o deset korun. To je opravdu zásadní věc, některé výrobky již nejsou konkurenceschopné. Já bych řekl, že brexit obnažuje problém, který tady již delší dobu je - a to, že přidaná hodnota některých českých výrobků v rámci subdodavatelského řetězce je poměrně malá,“ uvedl Macourek. Pro české firmy je to tak podle něj velká výzva, aby investovaly do inovací, ať již brexit bude, či ne.

Český export do Británie od ledna do října klesl meziročně o 3,7 procenta zatímco vývoz do většiny ostatních hlavních exportních trhů roste. „Drahota (českých) výrobku je opravdu velký problém,“ dodal Macourek.

