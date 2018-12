Hlasování o brexitu se odkládá, oznámila Mayová

O záměru odložit hlasování nejprve informovala agentura Bloomberg, stejnou informací disponovala i hlavní politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. Dohady médií poté při svém vystoupení Mayová potvrdila.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová v komentáři k možnému odkladu hlasování už před prohlášením Mayové obvinila britskou vládu ze zbabělosti. „Tohle je přelomový okamžik a projev patetické vystrašenosti konzervativní vlády, která sjela z cesty a nyní se řítí do naprostého zmatku,“ uvedla Sturgeonová v prohlášení. Vyzvala, aby dohodu bezodkladně posoudil parlament, který ji odmítne. „A my nahradíme chaos toryů řešením, které ochrání pracovní místa, životní úroveň a místo Skotska v Evropě,“ dodala.

Chaotický vývoj kolem brexitu nese libra nelibě (vývoj kurzu k dolaru):



source: tradingeconomics.com

Sturgeonová také řekla, že její Skotská národní strana (SNS) podpoří jakoukoli snahu opozičních labouristů k vyslovení nedůvěry britské premiérce. „Pak můžeme spolupracovat na tom, aby lidé dostali možnost v dalším hlasování brexit zastavit,“ uvedla.

Šéf labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že rozhodnutí britské vlády odložit hlasování znamená, že Británie už nemá funkční kabinet. „Vláda rozhodla, že brexitová dohoda Theresy Mayové je neštěstím, takže podnikla zoufalý krok odložit na poslední chvíli hlasování,“ uvedl Corbyn.

Místopředseda severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Nigel Dodds požaduje, aby premiérka vyjednala novou brexitovou dohodu, nebo aby ji nahradil někdo, kdo bude ochotný změnit stávající kurz. DUP vládu Mayové v parlamentu podporuje. „Pokud ještě někdo potřebuje další lekci či ukázku toho, jak nevyjednávat, ať se podívá na dnešní vládní chaos v Dolní sněmovně, kde se bude rušit hlasování o něčem, co se dříve prohlašovalo za jedinou cestu kupředu,“ uvedl Dodds.

Three statements in the House of Commons today:

1) Prime Minister @theresa_may - Exiting the EU

2) @CommonsLeader - Business Statement

3) @SteveBarclay - EU Exit: #Article50

No urgent questions. pic.twitter.com/34oa6cbSlF