Zimola bude kandidovat za ČSSD, uvedl Hamáček. Změna 2020 podle něj není konkurence

Jan Hamáček a Jiří Zimola Autor: čtk

Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola bude příští rok v krajských volbách kandidovat v dresu ČSSD. Řekl to předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Zimolův projekt Změna 2020 není konkurencí sociální demokracie, ale platformou, která by měla na kandidátku přitáhnout významné krajské osobnosti sdílející podobné hodnoty s ČSSD. Podle Hamáčka to vyplynulo z jeho středečního setkání se Zimolou.