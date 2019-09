Stoupenců levice rekordně ubývá. Jejich počet klesl na 22 procent

Vyhraněně levicoví jsou zejména voliči KSČM, převážně do levé části spektra se řadí i stoupenci ČSSD. Naopak výrazně pravicově orientováni jsou především příznivci ODS a TOP 09. V menší míře pravicová orientace převládá i u těch, kdo preferují STAN či Piráty. Častěji k pravici než k levici se řadí rovněž voliči SPD a ANO. „Ovšem proporcionálně se zejména u ANO objevuje z hlediska celku průměrný podíl levicově orientovaných voličů,“ uvedli autoři průzkumu. U příznivců KDU-ČSL je zastoupení levice i pravice vyrovnané, poměrně vysoký je ale podíl těch, kdo se hlásí ke středu.

K levici se více hlásí starší lidé a respondenti se základním vzděláním nebo se středním vzděláním bez maturity, naopak mezi maturanty a vysokoškoláky je zastoupení těch, kdo se zařazují na levici, nižší. K sebezařazení do levé části spektra politické orientace inklinují také lidé se špatnou životní úrovní.

Sebezařazení na škále levice - pravice ( Autor: CVVM )

Z dlouhodobého hlediska se Češi v letech 2004 až 2007 a znovu mezi roky 2010 a 2011 zařazovali spíše k pravici. V letech 2012 a 2013 naopak výrazně převážilo sebezařazování na levou stranu politického spektra. „Od konce roku 2013 pak můžeme vidět vytrvalý a velmi výrazný pokles na levici, který přes zpomalení pokračoval i v posledním roce,“ uvedlo CVVM. V průměru se podíl zastoupení levice snížil z historického maxima na úrovni více než dvou pětin na stávající historické minimum, dodali autoři.

Průzkum CVVM se konal od 8. do 17. června a zapojilo se do něj 1024 obyvatel Česka ve věku od 15 let.

