Zimola chce příští rok kandidovat za hnutí členů ČSSD a nestraníků Změna 2020

„Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda,“ uvedl Zimola. Řekl, že Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou. Předseda jihočeské ČSSD dodal, že Změna 2020 se otevře i adeptům z řad nestraníků, kteří prý nechtějí figurovat na kandidátní listině sociální demokracie.

O registraci nového politického hnutí spojeného se Zimolou dnes informoval deník Právo, který uvedl, že o registraci hnutí Změna 2020 požádal na Zimolův popud radní Týna nad Vltavou David Slepička.

Zimola dodal, že nové hnutí je i důkazem toho, že někteří členové jihočeské ČSSD mají odlišný názor na fungování strany než celostátní vedení. „Je to tak. Není tajemství, že jsme byli považováni kritiky a Zimola byl brán za rebela. Ale vzhledem k posledním předvolebním průzkumům se ukazuje, že ta kritika zřejmě nebyla lichá,“ uvedl Zimola. ČSSD se delší dobu v předvolebních průzkumech pohybuje kolem pěti procent. Poslední analýza dokonce ukázala, že by se strana v případě voleb nyní do Poslanecké sněmovny vůbec nedostala.

Poslední zhasne. Kdysi hrdá značka „socdem“ je v troskách

Jan Hamáček a Andrej Babiš odcházejí ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech ( Autor: čtk )

Zimola se domnívá, že založení nového hnutí přiláká na kandidátní listinu i zajímavé osobnosti mimo okruh ČSSD. „Mám informace od některých starostů, kteří mají blízko k myšlenkám sociální demokracie. Jen prostě z různých důvodů nechtěli za tuto stranu kandidovat,“ uvedl Zimola. Dodal, že nemá informace, že by se k hnutí hlásili i sociální demokraté z jiných regionů. „Při registraci hnutí se neřeší, jestli je to pro daný kraj nebo oblast,“ uvedl Zimola.

Doposud největší úkrok od stranické linie představila ČSSD v Pardubickém kraji, která pro krajské volby zřejmě sestaví kandidátku s nově založeným hnutím Sdružení pro kraj. Jeho předsedou je starosta Letohradu Petr Fiala, jenž je jako nestraník krajským zastupitelem za sociální demokraty.

