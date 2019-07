Zemětřesení v britském kabinetu. Johnson zásadně rekonstruoval vládu

Jako první ve středu rezignovali ministři financí Philip Hammond, spravedlnosti David Gauke a pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, kteří tak učinili ještě před tím, než nyní již bývalá premiérka Theresa Mayová podala demisi do rukou královny Alžběty II.

Po Johnsonově jmenování šéfem kabinetu ohlásili odchod ministryně obrany Penny Mordauntová, ministr mezinárodního obchodu Liam Fox, ministr obchodu a energetiky Greg Clark, ministr dopravy Chris Grayling a ministr školství Damian Hinds. V úřadech skončili rovněž ministryně pro Severní Irsko Karen Bradleyová či její kolega pro záležitosti Skotska David Mundell, ministr pro kulturu a digitální technologie Jeremy Wright a Mel Stride, který za vládu vytvářel agendu v dolní komoře parlamentu.

Jako nejistou označovala média budoucnost Hunta ve vedení britské diplomacie, což se později potvrdilo, když ministr oznámil svůj odchod. „Byl bych poctěn, kdybych mohl pokračovat v práci na ministerstvu zahraničí, ale rozumím tomu, že si nový premiér chce vybrat svůj tým,“ napsal na twitteru Hunt. Dodal, že mu Johnson nabídl jinou roli, kterou ale odmítl. Premiérovi nicméně slíbil podporu v parlamentu. Média během středy s odkazem na své zdroje uváděla, že Johnson navrhoval, aby Hunt vedl ministerstvo obrany.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support