Zemědělství v EU zabíjí ptáky i hmyz. Změňte to, naléhají vědci na Brusel

Rychlé snižování stavu ptáků a hmyzu na území EU je třeba okamžitě řešit tím, že se změní unijní společná zemědělská politika. Ta „proměňuje venkovské oblasti v zelené pouště neobyvatelných monokultur s maximálním výnosem,“ napsali zástupci organizací evropské unie ornitologů EOU, evropské nadace pro savce European Mammal Foundation, Societas Europaea Herpetologica, Societas Europaea Lepidopterologica, Butterfly Conservation Europe a European Bird Census Council.

Současná zemědělská politika přitom daňové poplatníky stojí 60 miliard eur ročně (1,5 bilionu korun). Podle zástupců organizací sdružujících 2500 odborníků panuje jednoznačná vědecká shoda na tom, že intenzivní zemědělství, jež je podporováno dotacemi EU, snížilo stavy polních ptáků v letech 1980 až 2015 o polovinu, v některých oblastech došlo k poklesu počtů jedinců hmyzu až o tři čtvrtiny.

„Opatření pro ochranu přírody jsou v jednotné zemědělské politice z velké části neefektivní, aby podpořily biodiverzitu a také často špatně kontrolovány,“ napsali signatáři zástupcům Evropské komise i evropskému parlamentu.

Naopak opatření, jež mají pozitivní dopad na biodiverzitu v zemědělských oblastech, nejsou dostatečně financována. Biologové požadují konkrétní opatření, jež podpoří biofarmy a drobné zemědělce.

„Vědecké důkazy hovoří samy za sebe. Intenzivní zemědělství zabíjí přírodu. Pokud se zemědělská politika nebude zásadně reformovat, pokud nevytvoříme prostor pro přírodu, pak bude evropský „Green Deal“ slibující biologickou rozmanitost a ochranu klimatu jen prázdným pojmem na dalším kusu papíru,“ kritizuje úřady Harriet Bradleyová z organizace BirdLife Europe se sídlem v Bruselu.

Čeští houbaři a rybáři místo tání ledovců. Německý profesor radí, jak informovat o změnách klimatu

Rybáři na Rýnu v Duisburgu. V pozadí ocelárna ThyssenKrupp ( Autor: Profimedia.cz )

Dotace by hlavně měly přestat podporovat velké zemědělské firmy, jež celou situaci na venkově zhoršují, požadují autoři otevřeného dopisu.

Před několika dny americký deník The New York Times upozornil na to, že zemědělské dotace v České republice a Maďarsku do značné míry ovládli oligarchové v čele států a přispívají k bující korupci v těchto zemích. Celkem mělo být zneužito 59 miliard eur (1,5 bilionu korun).

Mluvčí Evropské komise Daniel Rosario obvinění odmítl a zdůraznil, že komise má přísná pravidla pro udělování a kontrolu využívání dotací.

Mluvčí úřadu pro boj proti zneužívání dotací OLAF Mina Andreeva nicméně prohlásila, že úřad nesupluje práci vlád členských zemí EU, jež mají dohlížet na správné čerpání dotací.

Dále čtěte:

Babiš je jen učedník. Orbán vybudoval mafiánský stát, evropské dotace ovládá rodinný klan

Klaus Čechům namluvil, že klima není problém. Výhody z oteplení nečekejme, říká sociolog Vidomus

Rybáři na Baltu musí výrazně omezit lov. Regulace dopadne i na turisty

Martin Vrba z Extinction Rebellion: Klimatická krize si vyžaduje občanskou neposlušnost