Zeman vyvrátil tvrzení Londýna v případu Skripal, tvrdí Rusové

“(…) žvást vlády Theresy Mayové o tom, že novičok se jakoby vyráběl pouze v Rusku, vyvrátil prezident Česka, který potvrdil, že jeho země vyrobila tuto otravnou látku,“ uvedla Zacharovová a připomněla Zemanův výrok, že novičok pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně.

Zeman ve čtvrtek uvedl, že v České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. „Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Víme kdy a víme kde to bylo… Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo,“ prohlásil český prezident v TV Barrandov.

„Mlha se zvedá a četné lži vlády Theresy Mayové vyvstávají stále jasněji,“ uvedla mluvčí Zacharovová podle ruských médií. Za první z těchto lží britské vlády označila tvrzení, že britští experti určili zemi, kde byla vyrobena látka použitá k otravě Skripalových. To podle Zacharovové popřeli sami experti, konkrétně vedoucí pracoviště Porton Down.

Přečtěte si komentář Petra Weikerta: Všichni prezidentovi trotlové

Za druhou lež označila tvrzení, že Rusko mělo k otrávení Skripalových motiv. Toto tvrzení odmítla, a to i výčtem případů, kdy Británie podle ruského názoru porušila normy mezinárodního práva, etiky a morálky ve jménu britských zájmů. A třetí lež kabinetu Mayové o tom, že novičok se vyráběl výlučně v Rusku, vyvrátil podle mluvčí prezident Zeman.

Novičok byl jed, kterým byli v Británii na počátku března otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Rusko tvrdí, že tato látka mohla pocházet z Česka.

Zástupci české vlády v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), vojenští odborníci či Ústav pro jadernou bezpečnost už dříve prohlásili, že novičok se v Česku nevyráběl. Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok, řekl Babiš koncem března poté, co Praha vyhostila tři členy ruského diplomatického personálu.

Větší než malé množství

„Aniž bych znal přesné množství, bylo mi řečeno, že mohlo jít o 50 až 100 gramů, což je více, než je potřeba pro výzkumné aktivity,“ řekl listu The New York Times šéf OPCW Ahmet Üzümcü s odkazem na zkoumání místa útoku pracovníky organizace. Pro laboratorní výzkum se podle něho používá nejvýše desetina zmíněného rozpětí. V britském Salisbury, kde se útok na Skripalovy začátkem března odehrál, byl podle expertů organizace použit jed v kapalném skupenství.

Jeden ze spoluautorů látky označované jako novičok dnes s tvrzením šéfa OPCW polemizoval. Použití 50 až 100 gramů tohoto jedu by mohlo úplně vyhladit Salibury, upozornil podle agentury RIA Novosti Leonid Rink. „To je nějaký zlý sen. Salisbury by z takového množství celý vymřel. To je bojové množství. Ani nevím, kolik lidí by se takovou dávkou dalo zabít,“ řekl.

Přečtěte si také: