Česko z podílu na otravě Skripala neviníme, uvedl ruský velvyslanec

Otrava Sergeje Skripala byla provokací amerických a britských tajných služeb. Řekl to šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin. Chování Washingtonu vůči Moskvě podle něj znamená, že je možné začít hovořit o návratu období studené války. Kreml Británii vyzval k omluvě za obvinění, že za útokem stojí Rusko.



„Dokonce i v kauze Skripala, což je bizarní provokace neuměle vymyšlená americkými a britskými bezpečnostními službami, některé evropské vlády nenásledují slepě Londýn a Washington, ale místo toho chtějí důkladné objasnění toho, co se stalo,“ prohlásil ředitel Služby vnější rozvědky (SVR) Naryškin.



Naryškin v souvislosti s kauzou rovněž hovořil o možném návratu dob studené války. „Washington se upnul na boj proti neexistující takzvané ruské hrozbě. To dosáhlo takových rozměrů a nabylo takových absurdních rysů, že je možné hovořit o návratu temných dob studené války,“ řekl podle agentury Reuters Naryškin na bezpečnostní konferenci v Moskvě.



Naryškin podle agentury Interfax obvinil Západ, že je připraven znovu postavit železnou oponu. Podle něj je třeba zabránit tomu, aby se situace vyvinula v novou „karibskou krizi“. Poukázal tak na situaci z roku 1962, kdy se svět ocitl na pokraji jaderného konfliktu. Sovětský svaz tehdy odpověděl na umístění amerických raket v Turecku rozmístěním svých raket středního doletu na Kubě.