Z Prahy do Varšavy. Morawiecki by chtěl Česko a Polsko více propojit dálnicemi

Dálnice v Česku - ilustrační foto Autor: čtk

Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav nebo Varšavu s Prahou. Zmínil také možnost dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska. Lepší silniční propojení by podle něj zlepšilo spolupráci v ekonomice, turismu nebo výměně zboží. Řekl to po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě.