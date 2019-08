Skvělý nápad, který se nestane

Ministerstvo dopravy míří vpřed do minulosti. Nový šéf úřadu Vladimír Kremlík (ANO) oprášil nápad Nečasova kabinetu z roku 2011 a chce z Ředitelství silnic a dálnic vytvořit akciovou firmu. Ne že by to byl špatný nápad. Ale nese všechny atributy dílny ANO, a proto se nestane skutečností.

Prvním znakem dílny ANO je, že je to nápad ukradený. Stejně jako Andrej Babiš sebral nápad s červenou kšiltovkou americkému prezidentu Trumpovi a ukradl i těch pár politických úspěchů chudákům z ČSSD, tak jeho ministr dopravy vzal téma svému předchůdci Vítu Bártovi. Mimochodem Nečasův kabinet v roce 2012 nápad dotáhl do konce, a tak stačí jen příslušnou složku vytáhnout ze šuplíku.

Opravy dálnice D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Jenže nepůjde to tak lehce. Dalším aspektem nápadů, které chrlí hnutí ANO, je, že jsou to vlastně jen teze, které nikdo s nikým neprobral. I toto je ten příklad. Takže přirozený odpor koaliční ČSSD cokoliv transformovat na akciovku velmi pravděpodobně nápad ANO zablokuje. O síle skrytě koaliční KSČM se stejnou nechutí k písmenům a. s. nemluvě.

A i kdyby obě strany z nějakého náhodného osvícení byly pro, je důležité si spočítat, že sněmovní volby jsou za dva roky. Do té doby protlačit připomínkovým řízením, sněmovnou a Senátem příslušný zákon, je velmi těžký úkol.

Navíc až hnutí ANO přijde na to, že kvůli transformaci na státní akciovku bude muset zdražit lidem dálniční kupony o 300 korun, nebo příslušnou částku sanovat ze státního rozpočtu, protože ŘSD se stane plátcem DPH, přestane se nápad líbit i populistům v ANO.

Nápad sám o sobě je ale bezesporu správný. Organizace, která je zodpovědná za stavbu a údržbu silnic prvních tříd a dálnic, si bude moci konečně dovolit zaplatit odborníky, manažeři budou mít odpovědnost jako v každé jiné obchodní firmě, bude lepší a průhlednější kontrola, ŘSD získá také lepší přístup k penězům například vydáváním dluhopisů a podobně. Ve finále se bude stavět rychleji a efektivněji. Kouzlo je také v tom, že závazky akciové ŘSD se nezapočítají do státního dluhu. Jenže toto všechno čeká v lepším případě až na příští vládu. Teď se o tom jen mluví, to hnutí ANO ostatně dokáže dělat nejlépe.

