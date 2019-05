Volby ve Strakonicích jsou neplatné, rozhodl znovu soud. Vítěz měl v kampani výhodu

Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) připustil, že ústavní stížnost možná znovu nepodá. Znamená to, že by se tak konaly nové volby.

„Přemýšlíme o tom. Ale máme obavy, že ať případné volby dopadnou jakkoliv, tak se zase někdo odvolá, zase někdo podá stížnost a zase to bude zdržovat. To zdržování je úmyslné a vede jen k tomu, aby město bylo paralyzované,“ řekl starosta. Dodal, že Strakonická Veřejnost se o dalším postupu poradí s právníky.

Ze zákona o volbách do obecních zastupitelstev vyplývá, že ministr vnitra může vyhlásit opakované volby až poté, co dostane usnesení soudu. Učiní tak do 30 dnů po obdržení usnesení a volby se pak konají do 90 dnů od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Stejný verdikt oznámil soud loni na podzim a tehdy Strakonická veřejnost ústavní stížnost podala. Ústavní soud (ÚS) pak věc krajskému soudu a vrátil a uložil mu, ať lépe odůvodní míru, v jaké mohlo narušení politické soutěže ovlivnit výsledek voleb a rozdělení mandátů.

Kvůli neuznanému výsledku voleb ve Strakonicích od loňských říjnových voleb nezasedlo zastupitelstvo. Město vede pouze rada se starostou a hospodaří s omezenými rozhodovacími možnostmi a pouze na základě rozpočtového provizoria.

Strakonická Veřejnost loni ve volbách získala 51,1 procenta hlasů. Stížnost na výsledek vzápětí podal kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Strakonice Karel Janský. Poukazoval na to, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

Podle Kučerové už ÚS v dubnovém rozhodnutí potvrdil, že ve Strakonicích byla omezována politická soutěž. Ale ÚS poukazoval na to, že v původním verdiktu krajského soudu chybí odůvodnění o ovlivnění volebních výsledků, které vzniklo na základě narušení kampaně. „My jsme teď měli dokázat, že tyto konstatované a prokázané vady volebního procesu měly hrubý vliv na volební výsledek, což v odůvodnění konstatujeme,“ řekla Kučerová.

V podzimních volbách ve Strakonicích zůstaly ANO, KDU-ČSL a Změna pro Strakonice těsně pod pětiprocentním ziskem potřebným pro zisk mandátu. Vzhledem k tomu se přerozdělování křesel v zastupitelstvu týkalo jen čtyř politických subjektů. A Strakonická Veřejnost získala 16 z 21 mandátů. Pokud by se do zastupitelstva dostalo více stran, byl by přepočet mandátů jiný a nezajistil by Strakonické Veřejnosti takový zisk. „V návaznosti na uvedené si soud položil zásadní otázku…. a sice zda by se občan Strakonic rozhodl pro jinou volbu, pokud by měl v rámci předvolební kampaně možnost seznámit se s volební kampaní i jiné politické strany než pouze Strakonické Veřejnosti,“ stojí v odůvodnění soudu.

Senát také uvedl, že si vyžádal od strakonického městského úřadu volební lístky k přezkoumání. Radnice je však nedodala, protože je 16. ledna skartovala, neboť to podle ní vyžaduje vyhláška ministerstva vnitra. Soud však poznamenal, že zničení lístku v době, kdy stížnost na výsledek prověřoval ÚS, považuje za strany strakonického městského úřadu za účelové.

Českobudějovický krajský soud vyvěsil rozhodnutí o strakonických volbách na úřední desku dnes dopoledne. Odůvodnění usnesení má 55 stran a více než dvě stě bodů.