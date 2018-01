Velká koalice v Německu je o krok blíž. Po celonočním jednání přišel průlom

O tom, že to bude těžký den, už ve čtvrtek ráno při příchodu na jednání hovořila kancléřka Angela Merkelová (CDU). Ani ona ale zřejmě nepočítala s tím, že maratonské vyjednávání potrvá celých dalších 24 hodin. Rozhovory, které měly původně skončit už ve čtvrtek večer, zkomplikovaly zejména spory v uprchlické a daňové politice.

Nakonec se strany podle německých médií dohodly na tom, že se nezvýší daně pro bohaté, jak požadovala SPD. V oblasti migrační politiky kompromis počítá s tím, že bude i nadále omezeno slučování rodin běženců, kteří nemají status uprchlíka. Měsíčně by jejich příbuzných nemělo přicházet víc než 1000. Celkový počet příchozích běženců by ročně neměl překročit 180 tisíc až 220 tisíc a všechny žádosti o azyl by se měly prověřovat ve zvláštních centrech. Alžírsko, Tunisko a Maroko mají být prohlášeny za bezpečné země původu, vyplývá také z 28stránkového dokumentu vyjednávačů.

Schulz chce evropskou federaci. Kdo bude proti, má z EU odejít

Sociální demokraté původně chtěli slučování rodin běženců s takzvanou doplňkovou ochranou, které je od března 2016 pozastavené, znovu povolit bez omezení, CDU a zejména CSU byly ale proti. Nakonec vyjednávači našli kompromis, o kterém by mělo být možné přesvědčit i další straníky.

V evropské politice počítá vznikající vláda s většími příspěvky do rozpočtu EU, investičním rozpočtem eurozóny a evropským měnovým fondem. Chce se také více angažovat pro společné minimální sociální standardy a pro evropskou mládež.

Pokud jde o vnitřní bezpečnost, počítají strany s navýšením počtu policistů na celostátní i zemské úrovni o 15 tisíc. Chtějí také najít způsoby, jak pomoci často přetíženým soudům a justici, v níž má vzniknout nejméně 2000 nových míst.

Kompromis, kterého dosáhli předsedové stran a jejich poslaneckých klubů, dnes ještě museli schválit ostatní vyjednávači. Trojice předsedů - Merkelová, Martin Schulz (SPD) a Horst Seehofer (CSU) - nyní svým stranám doporučí zahájení vlastních koaličních rozhovorů.

Nejvíce skeptičtí k pokračování velké koalice jsou zatím sociální demokraté. Jejich šéf Schulz proto na příští týden chystá cesty po regionech, kde chce spolustraníky přesvědčovat o tom, aby na sjezdu 21. ledna hlasovali pro zahájení koaličních rozhovorů.

I když budou sociální demokraté nakonec pro, nepočítají ani optimisté s tím, že by nová vláda vznikla dříve než v březnu. Už nyní přitom politici překonali všechny rekordy. Sestavit po volbách vládu ještě ve spolkové republice nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.

