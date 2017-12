Napůl ve vládě, napůl v opozici. SPD zvažuje nezvyklou koalici s CDU/CSU

Příští německá vláda by podle předsedy sociální demokracie (SPD) Martina Schulze mohla být postavena na zcela nezvyklých základech. Koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové by měla dohodu jen na některých programových bodech, které by společně prosazovala v parlamentu. V dalších by se ale strany mohly chovat jako opoziční.